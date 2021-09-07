當招待卻毀了婚宴！女員工「桌邊蹲下」再進廁所…新娘一見氣壞

▲舉行婚宴到一半，新娘接到哥哥通知，12包紅包消失，約損失25萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北一名事業有成的林姓女子，年初在高檔飯店舉辦婚宴，並請江姓女員工擔任招待，沒想到喜宴舉行到一半，卻發現一疊紅包不見了，損失約25萬元，經調閱監監視器畫面後發現，江女曾在禮金處桌子旁「蹲下起身」，而江女見事跡敗露，歸還紅包前竟仍拿走5萬4千元，最後被依竊盜罪判拘役20日，得易科罰金。

回顧整起事發經過，20多歲的林女1月23日晚間在香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦婚宴，除了找信任的親友協助收禮外，也請江姓女員工在收禮處幫忙分送結婚小物，不料，婚宴進行到一半時，卻接獲擔任總招待的哥哥告知，禮金處有12包紅包憑空消失，紅包數額約25萬元。

經調閱監視器畫面才發現，江女曾在禮金處的桌子旁邊，不自然蹲下、起身，然後走向廁所。婚宴結束後，面對林女打電話詢問，江女還裝傻否認偷竊，接著偷偷把紅包放到飯店3樓逃生梯旁的維修孔，並告訴林女，她「不小心放錯地方了」。

▲江女趁人不注意摸走12個紅包，氣壞新娘。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

飯店人員接獲消息後，也協助林女找紅包。林女將紅包及禮金簿逐一比對後發現，一包由長輩所贈與的6萬元紅包，袋上被誤寫成6千元，與長輩確認過後得知，紅包袋內確實是6萬元，她質問江女，對方才坦承見到紅包袋上誤植數字，就沒將差額放回紅包袋內了，並於2天後將款項交還，讓她氣壞。

台北地方法院審理後，審酌江女犯後坦承犯行，最後也有歸還所竊得的財物，尚有悔意，林女也表示，沒有損失金錢，也不會求償，希望江女能改過，不要再這樣，最後依照竊盜罪將江女判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。