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中秋連假愛不歇　台南做工行善團兵分六路修繕助弱

▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連假第2天，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具，其中玉井區修繕戶於19日完工，而黃偉哲市長繼媒合台積電床組後，再度媒合麻豆新樓醫院及柳營農會衣櫃、床組、桌椅等物資。

▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日志工分兩路搬運至隆田二手家具倉庫並即時進行整理備用，大台南總工會陳美靜副理事長也到二手倉庫關懷志工並提供午餐。而志工亦19日載兩組床組給新營區後鎮吳姓弱勢民眾，共同推展黃偉哲市長建立「希望家園」的施政理念。黃偉哲市長也特別準備中秋禮（虱目魚酥及月餅）由王鑫基局長代為致送修繕案家，案主非常感動，表示市府協助修屋又收到市長的禮盒，今年特別能感受到中秋佳節的氣氛。

▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井區案主為高齡86歲的阿嬤，居住房子的天花板屋瓦已老舊破裂不堪使用，滲水的情形嚴重到導致天花板都已剝落毀壞，雖然與與兒子和女兒同住，然而因孩子經濟狀況及能力有限，目前屋子的狀況實在難以籌出可以維修的費用，近來又遇梅雨季節，家裡面還得拿著大小水桶臉盆盛接雨水，雨水裝滿了，還需要自行清理。日前經郭國文立委服務處及玉井區里長與里幹事瞭解阿嬤居住情況後，聯繫勞工局與做工行善團前往場勘，8月12日開始施工，由泥水志工協助屋頂屋瓦及隔間拆除，接續由金屬工會志工完成鐵厝屋頂施工，後再由泥水工會志工屋頂牆壁泥作補磚，再之後則是由電氣工會接著進行室內電線配線工作與木工志工進行室內裝修，19日是由油漆志工進行最後的油漆工作，完成做工行善團第150戶修繕，當地玉井里葉里長及大台南總工會溫金輝理事也帶來餐點慰勞志工。

▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於後壁區高齡82歲的獨居黃姓長者為中低收入戶，所居平房為舊式石棉瓦木造建築，房屋年久失修屋頂多處破洞，只能勉強用大型塑膠布遮蔽以免下雨天漏水。日前經泥水工會志工拆除老舊屋頂後，已由金屬工會志工完成新蓋鐵皮屋頂，鋁門窗的部分則由鋁製品工會完成汰換，接續由電氣工會志工進行室內電氣線路配置作業，今日則由木工工會志工進行客廳、臥室、天花板輕鋼架、廚房、浴室塑膠板施工及電氣工會志工進行燈具更換安裝施工。18日中秋連假第1天、修繕志工就到隆田陸橋下二手家具基地整理桌子、沙發1組，19日運送至案家，也讓案主感動不已。黃炳元區長及頂安里林里長今日也到案家關心。

▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區82歲張姓長者，目前獨居在老平房，社會局列冊低收入戶，育有一女，女兒長期住在療養機構。張家因屋頂多處破損，下雨時室內都會漏水，棉被經常潮溼，自身無資力修繕房屋，生活環境克難。勞工局「做工行善團」獲報後即刻啟動修繕，日前已完成破損屋頂屋瓦拆除、鋼板更新施工。19日由電氣工會配電源線、管路及拉線等工程。

▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區57歲尤姓身心障礙勞工，獨居在老舊平房，平時靠撿回收變賣維生，生活多靠鄰里救濟，房屋老舊漏水，屋內無廁所可以使用，勞工局「有情有疼心ㄟ厝」接獲通報即刻展開修繕評估工作，9月5日由電氣志工進場進行化糞池施工及管線整理，17日由鋁製品志工安裝鋁門，19日由泥水志工接力進行屋頂防水處理、牆壁、地面粉刷、浴室磁磚施工；社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長等人協助進行客廳、臥室家具整理清空，後續將由木工、油漆等愛心志工接力修繕，改善尤姓身障勞工居住環境。

▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中秋連假，台南市勞工局做工行善團的修繕志工並不休息，兵分六路前往台南市後壁區、玉井區、安南區安興街及青砂街為弱勢家庭修屋及新營區送家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，修繕案有多戶持續同時進行，玉井區修繕19日完工，台南市後壁區、安南區、南區正在修繕中，另上周也前往新市區大營及鹽水區歡雅會勘兩戶，看到做工行善團修繕志工無悔的付出，令人十分感佩，也感謝民間許多事業單位、工會等團體，甚至個人捐助材料費，大家有錢出錢、有力出力，貢獻自身力量為社會多做一些事，讓弱勢家庭有個遮風避雨、安身立命的家。

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