安心旅遊首選在台南　連84天+0中秋連假遊客明顯增多

▲中秋連假第2天，台南多處觀光景點一早就出現觀光人潮及車潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連假第2天，台南多處觀光景點一早就出現觀光人潮及車潮，市長黃偉哲表示，中秋佳節可以與家人好好團聚，台南市對於防疫的成效有目共睹，疫情維持84天+0，中秋連假仍請遵守防疫措施規範，也歡迎來大家來台南一起過中秋，還可消費抽好宅直接入住台南。

中秋連假第1天，據市府觀光旅遊局統計，市區熱門景點以國華海安商圈、安平老街、新化老街等街區人潮最多，總計超過6萬遊客；另外山區及戶外景點，如虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、十鼓仁糖文創園區、頑皮世界野生動物園及走馬瀨農場等，共計有破萬遊客。

另外，濱海沿線的漁光島、安平港濱、觀夕平台、黃金海岸周邊等也有數千遊客前往戲水踏浪。連假第1天，臺南旅宿業平均有8成住宿率，其中民宿和一般旅館甚至有將近9成的住宿率，中秋連假成為提振台南觀光產業明顯復甦的起點。

觀旅局指出，連假第2天一早，各街區和景區就出現人潮和車潮，部分景區如虎頭埤風景區、十鼓仁糖文創園區、頑皮世界野生動物園等，甚至較前一日上午呈現倍數增加情形。因此預計遊客將超越連假第1天，也請大家務必事先做好旅遊規劃並注意交通安全，也務必遵守防疫措施。

中秋4天連假是全家團圓的好佳節，趁著秋高氣爽，民眾都打算到出門遊玩，抓住全家團聚出遊的好機會。台南絕對是安心旅遊最佳首選，不論是充滿濃厚古味的安平古堡、億載金城，或是好逛又好吃的海安商圈、安平老街，還是想吹吹海風看看夕陽的黃金海岸、漁光島都很適合大家一起出遊。

2021關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行也在18日晚間熱鬧展開，透過活動祭典的舉辦，祈求平安的同時，也讓民眾體驗道地溫泉文化祭典的偽出國風。另外，也推薦到總爺文藝中心參觀2021總爺和風文化祭，在總爺紅樓展出福島縣傳統工藝品及臺日十週年友誼展，其中包含鼓樂、日本樂團、日本箏與二胡、甲冑武士等表演，並有日本文化彩繪體驗、浴衣、童玩體驗等活動，還有多個來自台南的雜貨、美食市集，歡迎民眾到總爺、關子嶺等地感受日式和風氛圍。

今年中秋連假，台南市也有一系列的活動迎接各地遊客，如9月18日至10月17日的關子嶺溫泉美食節，虎頭埤風景區推出的「虎埤泛月」迎中秋-虎頭埤邀中秋壽星免費遊活動，正在臺南七股鹽山與將軍馬沙溝海洋休閒運動渡假中心展出的「2021一見雙雕藝術季」，中秋連假推出系列優惠。

觀旅局局長郭貞慧表示，歡迎大家到台南遊玩，但仍需配合防疫相關規定，進出各地景點都需實名制登記，希望大家都能在最安全的環境下暢遊台南。另外台南購物節已經開跑，消費滿百登錄發票，讓您有機會開抽好車好宅還有各項好獎，抽中通通讓你帶回家，或直接多一個家！詳情請上台南購物節官網 https://tainanshopping.tw/ ），更多好康如「2021台南好康券」，提供食、宿、遊、購、行超過100種優惠，最多可節省達3000元，只要活動期間在台南市配合活動之合法旅宿每住一晚，每人免費送一張，2晚每人2張，以此類推，優惠內容針對旅遊族群量身打造，透過台南好康券暢遊台南最好康。（詳情請上台南好康券官網 https://www.tainandaypass.tw/ ）。

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