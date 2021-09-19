「外交小動作不斷讓台灣農民受害」　趙少康：蔡英文毫無解決辦法！

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，對此，中廣董事長趙少康19日表示，最近蔡政府外交小動作不斷，還沒真的建功，台灣農民卻先受害，「提不出反制策略，還大內宣說台灣對中國出口創新高，證明中國需要台灣，真是自欺欺人又阿Q。」

外交部長吳釗燮宣布，10月將和立陶宛互設代表處，立陶宛卻遭中國以貿易手段報復，今天輪到台灣的蓮霧、釋迦被禁止進口，趙少康表示，面對大陸不斷打壓我農產品出口，蔡英文毫無解決辦法，只能呼籲民眾「吃起來」，3月的鳳梨還能製成鳳梨乾應急，這次蓮霧跟釋迦的加工品都少之又少，農民只能對著果樹欲哭無淚。

根據農委會統計，蓮霧外銷總量約佔總產量1成左右、出口國家則超過95%是到中國大陸。台東縣府直說，大陸這次舉動對當地釋迦農的「衝擊超級大」，農民會倒一半，冬季即將上市的鳳梨釋迦，台東產量佔了全台6成，其中98%銷往大陸。

趙少康表示，鳳梨、釋迦將在12月盛產，距離採收期還有時間補救，農委會應該立即召集台東、屏東等釋迦與蓮霧產地的農會會長、議長、農產運銷公司、縣市府檢疫官員開會，向大陸提出組團登陸或視訊會議的要求，並請對岸提出病蟲害查驗照片、證據，「現在不是持續喊話激化對立的時候。」

趙少康指出，蔡政府不能一面打抗中牌賺取政治紅利、激化兩岸對立，又對因此招來的強烈反制毫無準備，提不出反制策略，甚至大內宣「台灣對中國出口創新高，證明中國需要台灣」，真是自欺欺人又阿Q。

趙少康表示，自己也要譴責對岸的粗暴打壓，只會讓兩岸越走越遠，再怎麼樣都不該傷了台灣基層的心，毀了台灣農民的生計，「趁現在還來得及彌補，把政治的手拿開，立刻重啟協商，並以科學證據重新檢視我農產品檢疫問題。」

大陸突然在今（19日）發布，20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，因為多次從台灣過去的該兩項水果檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」。農委會主委陳吉仲下午開記者會公布資料，今年6月前大陸僅通知台灣釋迦跟蓮霧不合格案件為13、6件，6月28日起就沒有不合格通知，批無法接受，這是片面的暫停輸入。

陳吉仲說，之前大陸暫停禁止進口台灣鳳梨時，已經有相關準備，所以後續不用擔心專業以外因素困擾台灣發展，影響台灣農民，並表示，防檢局已回信要求大陸提供科學根據外，並強調這樣的處理不符合國際規範，且要在9月30日前盡快恢復在動植物防疫對話的機制，解決介殼蟲等議題，否則要比照澳洲案例，10月1日將提出控訴，陸方違反WTO規定。