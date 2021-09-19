王定宇建議政府向WTO提告　「一定把這筆帳記在心裡」

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸海關總署19日發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，民進黨立委王定宇表示，中國這樣糟蹋、欺負台灣農民，「我們一定會把這個帳記在心裡」，而台灣應該要向世界貿易組織（WTO）正式提告，以維護國家利益及農民權益。

中國大陸海關總署動植物檢疫司19日上午發布「關於暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入大陸的通知動植函〔2021〕52號」，聲稱今年以來，多次從台灣輸陸的釋迦和蓮霧檢出有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」 （Planococcus minor）。

王定宇下午受訪時表示，中國政府突然間宣布，自9月20日起，禁止台灣的釋迦、蓮霧出口到中國，再次證明它是一個不遵守國際規範、用政治干預經貿活動的惡劣政府，這樣子糟蹋、欺負台灣農民，「我們一定會把這個帳記在心裡」，也會傾全力協助農民度過這個挑戰。

王定宇指出，中國這樣子惡劣的手段，不僅是針對台灣，也曾經對美國、澳洲、立陶宛等國，做過類似的事情，他建議政府採取類似澳洲的做法，就葡萄酒被中國不公平對待的事件「直接告上WTO」，台灣也應該直接向WTO提告，除了維護國家的利益，也要維護農民的權益。

王定宇說，中國這種以病蟲害的方式，禁止台灣的農產品出口，縱使台灣的農產品有病蟲害，現行國際規範的做法是，先給予改善的時間及警告，而不是一下子就提出禁止出口，這樣的作法已經違反國際規範，台灣應該要向WTO正式提告。

王定宇也建議，政府必須分散農產品的外銷市場，不用過度依賴中國，避免他們以商逼政、用傷害農民來威脅台灣，況且中國這樣的做法，已經加大世界各國對中國投資的疑慮，「長久下來，最後受害的一定是中國自己，請中國政府三思」。

王定宇質疑，中國在這個時候採取這樣的做法，究竟是因為台美關係升溫，還是台灣自我防衛的力量大幅提升，又或者是中國必須安撫內部的鷹派，「我認為這些理由也不用去猜」，因為在一個獨裁的政府裡，只要獨裁者習近平想要這麼做，中國並不需要任何理由。

王定宇強調，中國做這種損人不利己的事情，可能存在的理由很多，但是政府應對的方法，就是協助農民以及向國際提告，強化台灣跟自由民主國家的合作，這才是台灣的發展之道。