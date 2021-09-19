台灣釋迦、蓮霧遭陸禁止輸入　農委會宣布砸10億挺農民

▲大陸突然發布不進口台灣蓮霧和釋迦，陳吉仲召開記者會說明因應。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

大陸突然在今（19日）發布，20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，因為多次從台灣過去的該兩項水果檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」。農委會主委陳吉仲下午開記者會表示，要代表所有農民表示「當然無法接受」，且這是片面的暫停輸入，並不符合國際規範，後續將祭出10億在內外銷幫助農民。

農委會表示，我國自2020年1月至2021年9月19日計輸出番荔枝3,220批，28,956公噸至大陸，防檢局在接獲中方通知番荔枝不符規定案件後，即進行產地供果園回溯，確認田間介殼蟲發生情形及輔導強化防治措施，已自2020年10月19日起強化源頭管理及輸出檢疫措施，並續於9月10日再度強化包裝場檢查。且自2021年6月28日後均未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，顯見強化措施確實有效。另我國2021年迄今計輸出蓮霧1,458批，3,710公噸，其中不符中方規定僅6批，不合格率僅為0.41%，我方已持續強化輸出檢疫檢查，自6月28日後即無不符中方規定情事，顯見我國強化措施有效。

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農委會指出，我國釋迦年產量約5萬7千公噸，蓮霧年產量約5萬公噸，109年外銷大陸數量分別為13,588公噸及4,792公噸，分別佔總產量23%及9.6%。針對大陸暫停進口後，農委會強調，已立即啟動5項具體措施，維護農民權益，包括：1.採取外銷獎勵措施及擴大舉辦臺灣水果節活動，增加對香港、新加坡、加拿大、馬來西亞等現有市場的出口數量，目標分別為釋迦5,000公噸及蓮霧1,000公噸。2.採取產季調節措施，分散市場供應量。3.提供農遊券抽獎活動，鼓勵消費者以5倍券購買國產釋迦與蓮霧，全民相挺農民。4.加強電商促銷。5.建置企業團購平台，增加國內需求與採購量。