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6月前釋迦、蓮霧19件不合格　陳吉仲喊話陸方：9月前不解決提控訴

▲▼釋迦選購和保存撇步。（圖／台東區農業改良場提供）

▲台灣釋迦今年1至8月間，出口至大陸14,672公噸、產值13.32億。（圖／台東區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

大陸突然在今（19日）發布，20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，因為多次從台灣過去的該兩項水果檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」。農委會主委陳吉仲下午開記者會公布資料，今年6月前大陸僅通知台灣釋迦跟蓮霧不合格案件為13、6件，6月28日起就沒有不合格通知，批無法接受，這是片面的暫停輸入。

陳吉仲說，之前大陸暫停禁止進口台灣鳳梨時，已經有相關準備，所以後續不用擔心專業以外因素困擾台灣發展，影響台灣農民，並表示，防檢局已回信要求大陸提供科學根據外，並強調這樣的處理不符合國際規範，且要在9月30日前盡快恢復在動植物防疫對話的機制，解決介殼蟲等議題，否則要比照澳洲案例，10月1日將提出控訴，陸方違反WTO規定。

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▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲喊話大陸趕快透過對話解決，否則將提控訴。（圖／記者許展溢攝）

農委會進一步說明，針對大陸以不符國際貿易規範之做法破壞兩岸正常貿易機制，我國將循正式管道向中方要求諮商，倘9月30日前中國相關單位對於我國所提要求沒有正面回應，農委會將依照世界貿易組織（WTO）規範，向WTO提出爭端解決控訴，訴諸國際組織相關機制來解決，早日促使中國取消禁令，以保障我國農民權益。

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