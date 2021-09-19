中國再禁台灣釋迦、蓮霧進口　台灣基進諷：一樣的套路又來了

▲中國大陸20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸海關總署19日發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，台灣基進新聞部副主任陳子瑜表示，一樣的套路又來了，恐怕連中國網友都會感嘆，中國政府的效率，唯有在處理境內不聽話老百姓和對付台灣時，會有著飛躍性的成長。

中國大陸海關總署動植物檢疫司19日上午發布「關於暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入大陸的通知動植函〔2021〕52號」，聲稱今年以來，多次從台灣輸陸的釋迦和蓮霧檢出有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」 （Planococcus minor）。

對此，陳子瑜諷刺，一樣的套路又來了，今天3月鳳梨事件，中國以「截獲檢疫性有害生物」為由，暫停來自台灣的鳳梨進口，但隨後被台灣農委會打臉，表示銷往中國的鳳梨合格率達99.79%。

陳子瑜說，這一次中國選擇釋迦（番荔枝）跟蓮霧，時機當然也是挑過的，釋迦第一次產季就是中秋期間，蓮霧的黑金剛和黑珍珠品種，則是從10月起即將進入產季，可以說是連續波段攻勢。

陳子瑜認為，中國平常上班日不宣布，特別選在台灣中秋連假、又是假日宣布，「我看就連中國網友都會感嘆，中國政府的效率，唯有在處理境內不聽話老百姓和對付台灣時，會有著飛躍性的成長」。