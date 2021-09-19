大陸突禁台灣釋迦、蓮霧！陳其邁批「借勢打壓」　1辦法救農民

▲高雄六龜蓮霧。（圖／高雄市農業局提供）

記者賴文萱／高雄報導

中國大陸海關總署今（19）日突然發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，原因是多次從台灣輸大陸的這兩項水果中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」。對此，高雄市長陳其邁表示，此做法對台灣極不友善，更不符合WTO規範，有如禁止鳳梨輸陸事件翻版，這是借勢打壓台灣，更打擊所有勤奮的台灣農民。

▲中國海關突禁台灣釋迦和蓮霧。（圖／翻攝自中國海關總署）

全台蓮霧種植面積3166公頃，其中高雄市蓮霧種植面積為405公頃，佔12%，主要分布在六龜地區，其它區域屬於零星種植。高雄蓮霧一年產量約有5700噸，蓮霧主要是內銷為主，佔比9成，其餘1成是外銷。高雄蓮霧目前非產季，六龜蓮霧上周農產批發市場拍賣價格達110元/公斤。

陳其邁表示，台灣輸入中國大陸的農產品品質優良，把關也良好，個別批次的果品貿易，是否含有有害生物，應基於客觀事實與證據，並循國際與兩岸果品貿易規範解決爭端。

他批評，中國這次突然以有所謂有害生物病蟲害為理由，在中秋長假期間片面宣布，今天通知，明天就不得輸入，此做法對台灣極不友善，更不符合WTO規範，有如禁止鳳梨輸陸事件翻版，這是借勢打壓台灣，更打擊所有勤奮的台灣農民。

▲高雄六龜蓮霧。（圖／高雄市農業局提供）

高雄市農業局張清榮局長表示，高雄市長期推展與經營農產品外銷日本、新加波與加拿大等國際市場，高雄首選香蕉、芭樂、蜜棗與玉荷包荔枝都已深耕國際市場，今年3月起鳳梨外銷中國受阻，農業局持續輔導農會與合作社分散貿易風險，順勢擴大與加強日本與新加坡合作，並輔導蓮霧分散中國以外的其他國家，新加坡與加拿大兩大市場已為本市蓮霧的重要外銷市場。

▲▼今年蓮霧盛產期，市府將於高雄首選電商平台與六龜農會電子商城上架蓮霧禮盒。（圖／高雄市農業局提供）

陳其邁市長特別指示需擴大國內行銷以保障農民收益。農業局將於今年蓮霧盛產期11-12月份，於國內百貨公司與大型連鎖購物等通路進行合作推廣，並於高雄首選電商平台與六龜農會電子商城上架蓮霧禮盒，高雄市政府將配合中央，擬定完整產銷措施，穩定蓮霧價格，以推廣高雄農產並保障高雄農民收益。