大陸發佈台灣蓮霧禁銷令　周春米：分散外銷市場遠離大陸政治操作

▲立委周春米促銷蓮霧 。（圖／立委周春米服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

大陸海海關總署以檢出檢疫性有害生物為由，自9月20日起將禁止台灣蓮霧、釋迦出口至大陸；屏東縣籍立法委員周春米對此表示，早在今年年初2月25日時，大陸也以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣佈暫緩進口，這一次故技重施，「對我們來說早已經見怪不怪了」。

周春米說，這一次大陸選在多國力挺台灣加入聯合國的時機，利用農產品政治打壓台灣，可見大陸除了在台海軍演拿武器對準台灣以外，連人民最基本的「吃」也能政治操作，打壓台灣「無所不用其極」。

她說，大陸近年來封鎖的對象絕對不只是台灣，以周邊國家舉例，對澳洲煤炭、龍蝦、原木等產品實施非正式進口禁令，並對澳洲紅酒、大麥課徵反傾銷關稅，也造成澳洲因此反對和大陸有更多國際互動。

周春米強調，大陸近年來屢次拿民生必需品作為政治籌碼，封鎖民生必需品的結果，也許會害人害己，造成國內發生「政治饑荒」，令人不勝唏噓。

值得慶幸的是，台灣近年來早已和中國多次交手，也清楚大陸的劣跡，目前台灣生鮮水果的外銷市場也從過去以大陸為最倚賴的主要市場，有分散到其他市場的趨勢。例如根據農委會數據今年上半年水果外銷大陸金額占所有市場的比重，已從去年上半年的75％，大幅降低到51.6％。

她指出，早在今年初中大陸打壓台灣鳳梨起，農委會就已經有加速開發多元市場的腳步，未來也希望農委會能協助農民朋友努力拓展其他市場，並搭配相關行銷措施，加速開闢多元市場以分散風險，讓台灣水果遠離大陸政治操作的伎倆。

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