大陸突禁台灣釋迦蓮霧進口　饒慶鈴喊話農民力拼零檢出

▲大陸海關總署19日突宣布，自20日起禁止輸入台灣產的釋迦和蓮霧。（圖／資料照）



記者林冠吟／台東報導

繼禁止台灣鳳梨輸入後，19日大陸海關總署再度發文指出，由於驗出台灣輸入的釋迦、蓮霧帶有檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，自20日起暫停進口，也讓不少人擔心，以釋迦聞名的台東是否會受到衝擊？對此台東縣長饒慶鈴向農民呼籲勿驚慌，縣府會持續積極協助，讓農民達成鮮果防檢疫零檢出的目標外，也會會同中央一起攜手合作，讓釋迦可以銷往更多國家。

大陸海關總署19日突拋下震撼彈，指出由於多次驗出自台灣端輸入的釋迦、蓮霧帶有檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，自20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，消息一出更直接衝擊釋迦產出大戶的台東，讓不少農民憂心忡忡。台東縣長饒慶鈴也對此回應，目前雖尚未接到農委會確認的相關文件，不過自今年初中國大陸禁止鳳梨輸陸開始，就與台東釋迦策略聯盟合作，朝有害物質「零檢出」來努力，除補助農民添購空壓機除去粉介殼蟲，更協助釋迦農加強田間蟲害管理，集貨場收貨後更將進行二次清潔，落實品管簽核。

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▲大陸海關突禁我國釋迦和蓮霧。（圖／翻攝自中國海關總署）



饒慶鈴表示，縣府自今年初就不斷鼓勵縣內鳳梨釋迦果農，無論在田間管理、採後處理、包裝上櫃各個階段都要做好農藥殘留與有害生物防治工作，以「零檢出」作為目標，今年更是首次透列預算補助農民購買空壓機防治粉介殼蟲，甚至明年也已籌編預算，將會繼續擴大補助農民朋友購買相關設施設備，做好鳳梨釋迦各項防疫檢疫工作。

此外，台東縣政府在鳳梨釋迦的外銷通路媒合上，除了繼續與「台東縣鳳梨釋迦產銷策略聯盟」的台東地區農會、鹿野地區農會、太麻里地區農會、東河鄉農會及各個合作社等積極拓展點位外，也針對鳳梨釋迦的冷鏈、加工技術也會持續跟台東區農業改良場等學術單位持續開發，讓鳳梨釋迦可以透過相關冷凍技術，從「鮮果變身食品」，創造銷往全世界的可能。

最後，饒慶鈴再次強調，鳳梨釋迦鮮果銷往全世界除了要有可靠的冷鏈運送技術外，最重要的務必是要讓農藥殘留與有害生物｢零檢出｣，後續縣府還是會繼續站在協助農民的立場，讓台灣的農產品可以在國際舞台上發光發熱。