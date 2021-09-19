大陸一口氣禁蓮霧、釋迦加上鳳梨　台灣每年恐損40億

▲台灣釋迦今年1至8月出口14,672公噸到大陸，產值13.32億。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

大陸今（19日）突然發布明天起禁止進口台灣蓮霧和釋迦，截至目前農委會仍未做出相關回應，主委陳吉仲僅表示今下午會召開記者會完整說明。根據農委會公開資訊，加上今年3月被禁的鳳梨，若之後大陸不再進口這3項水果，台灣每年將損失近40億。

農委會公開資訊可看到，過去3年2019、2020和2021年1至8月間數字，台灣釋迦出口到大陸為13,927公噸、產值新台幣11.93億，13,588公噸、產值12.55億，14,672公噸、產值13.32億。蓮霧2019、2020和2021年1至8月間數字，4836公噸、產值5.75億，4792公噸、產值5.34億，2233公噸、產值2.42億。

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加上今年3月大陸暫停進口台灣鳳梨，同樣以近3年1至8月看，2019年出口量51,112公噸、產值19.92億，2020年42.121公噸、產值15.09億，2021年4,029公噸、產值1.44億。以2019年為例，釋迦、蓮霧和鳳梨出口到大陸總金額將近40億，若大陸確定之後都不再進口這些水果，代表台灣每年會損失超過近40億產值。

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