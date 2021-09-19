大陸明起禁9成台灣蓮霧、釋迦　陳吉仲將對外說明

▲陳吉仲預計將對外說明。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

防檢局今年2月提到，為確保台灣蓮霧輸出品質將啟動加倍取樣檢查，合格率100%，大陸海關總署今（19日）卻發布，自20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，原因是多次從台灣輸大陸的這兩項水果中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，農委會主委陳吉仲預計將針對此事對外說明。

大陸海關總署動植物檢疫司表示，今年以來，大陸海關多次從台灣地區輸大陸番荔枝（蓮霧）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor），為防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，茲決定自2021年9月20日起暫停台灣地區番荔枝和蓮霧輸入大陸。

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根據農委會統計，台灣蓮霧、釋迦去年出口到大陸占比約97%、95%，台灣大學農業經濟學系名譽教授吳榮杰今受訪認為，這是大陸「隨便找一個理由」，讓台灣損失很大，措手不及，跟大陸做生意就是有「政治風險」，別的國家不會有政治考量，台灣自己要知道「分散市場」，不要孤注一擲。不過，吳榮杰強調，若台灣自己的水果品質真的有問題，就要改善。

對大陸突然發布，農委會仍未有相關回應，但陳吉仲預計將對外說明。