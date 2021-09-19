批中國禁台蓮霧「以商逼統」　莊瑞雄：老習變不出新把戲？

▲中國大陸20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。（示意圖／達志影像）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸海關總署19日發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，民進黨立委莊瑞雄批評，中國宣布繼鳳梨後，又禁止台灣釋迦和蓮霧進口，粗糙低劣的手法是「以商逼統」，讓他質疑質疑「老習變不出新把戲？」

中國大陸海關總署動植物檢疫司19日上午發布「關於暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入大陸的通知動植函〔2021〕52號」，聲稱今年以來，多次從台灣輸陸的釋迦和蓮霧檢出有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」 （Planococcus minor）。

莊瑞雄提及，中國海關總署動植物檢疫司繼2月因發現介殼蟲，而暫停輸入台灣鳳梨的事件後，中國海關又決定自2021年9月20日起，暫停台灣生產的番荔枝和蓮霧輸入中國，意圖重創即將到來的台灣秋冬水果銷售。

莊瑞雄指出，屏東是蓮霧重要產地，全台灣有7成的蓮霧都產自屏東，是屏東最重要產業代表，說到屏東，第一印象就會想到蓮霧，屏東的蓮霧香甜多汁，總是令人再三回味。

莊瑞雄透露，每年11月到隔年5月，是蓮霧主要產季，目前屏東蓮霧種植面積約3500公頃，產值約24億元，外銷總量約佔總產量1成左右。

莊瑞雄表示，自己在第一時間得知消息後，已經和農委會一起掌握狀況，新冠肺炎疫情爆發以來，他積極督促農委會加強行銷、協助農民團體穩定蓮霧市場、提供農產品海外市場拓銷獎勵、加強海外市場分散及開發，並且輔導農民將連物製成加工品。

莊瑞雄說，針對這次中國再度惡意禁止台灣農產品進口的事件，他也要求農委會儘速提出應對措施，使傷害降到最低。

莊瑞雄認為，屏東蓮霧的品質世界聞名，中國突襲、單方面暫停輸入鳳梨，顯非貿易考量，中國一再用政治力打壓台灣農產品，不僅顯得自己在對台事務策略上的捉襟見肘，屢次上演政治鬧劇，更顯得中國外交手段的可笑。

莊瑞雄強調，中國每每在台灣農作物即將盛產之際，片面宣布多次截獲檢疫性有害生物，羅織罪名在台灣農民的頭上，明顯是企圖以政治因素打壓台灣農業發展，以農圍政、以商謀統的卑劣手法，讓全世界不齒。

莊瑞雄表示，他已經要求政府及相關單位立即提出對策，加強拓展其他通路，減少依賴特定市場，也希望大家一起用新台幣，支持屏東蓮霧與台灣農產。