大陸發佈台灣蓮霧禁銷令　屏東果農：「紅金條」衝擊最大

記者陳崑福／屏東報導

大陸海關總署以檢出檢疫性有害生物為由，自9月20日起將禁止台灣蓮霧、釋迦出口至大陸，對此，屏東縣政府表示，縣內生產蓮霧，以內銷為主，而外銷蓮霧中以大陸為大宗，大陸這項禁令，對縣內生產蓮霧勢必帶來影響，帶來多少還待觀察；不過，果農則表，目前還非主要產季，對這項禁令暫還無感。

▲專門外銷往大陸的飛彈「紅金條」蓮霧 。（圖／徐英忠提供，以下同）

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根據屏東縣政府統計，縣內蓮霧種植面積有3000多公頃，占全台蓮霧種植面積7成，年產量也占7成，年平均產量有3、4千公噸，以內銷為主，外銷僅占1、2成，但銷住大陸佔最大宗；以今年來說，外銷量為1700餘公噸，銷往大陸就有1600多公噸，占外銷量高達8、9成，因此大陸海關這項禁令，對縣內蓮霧會帶來一定程度影響，會向農委會反映，研擬協果農措施，讓這項衝擊降到最低程度。

但有果農說，屏東蓮霧主要產季在12月至翌年4、5月，目前非主要產季，發佈這項禁令，「目前沒有什麼特別感覺」。

不過種植蓮霧超過20年、曾榮獲模範農民的長治鄉果農徐英忠看法和縣府一樣，他表示，台灣果農突破技術，加上農政單位的協助，經過努力，在農曆過年前上市的「飛彈蓮霧」，色澤紅潤，大陸俗稱「紅金條」，這些年來，深獲當地消費者喜愛，台灣有果農專門栽種這種外銷蓮霧，禁令實施，對這些果農會帶來不小衝擊。

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