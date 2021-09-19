未來可能與中國交戰？　澳洲防長：這是「中國人的問題」

▲澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國、英國、澳洲宣布建立AUKUS戰略夥伴關係，英美將和澳洲分享機密技術，合作開發澳洲首艘核動力潛艦，牽動印太地區局勢，吸引廣泛國際關注。澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）被問及，該國是否將「在某個時刻與中國開戰」，他回應，中國與美國在台灣議題上的意圖都很明顯，「沒有人樂見衝突，但這確實是中國人的問題」。

達頓接受《天空新聞》獨家專訪，談到AUKUS與印太地區戰略時說，「我們只有2500萬人口，相對來說很少，因此必須確保擁有世上最好的朋友，而我們與美國、英國、加拿大、紐西蘭及許多夥伴都是這樣做的」。

達頓直言，「我們生活在二戰以來最不確定的時期，印太地區的未來也有很大的不確定性，這正是這個歷史性協議如此重要的原因」。他認為，AUKUS將能讓澳洲在下世紀持續深化與英美的合作關係，「我們想要在印太地區實現和平及穩定，而非強迫、干預或霸凌」。

▲澳洲柯林斯級潛艦（Collins-class submarine）。（圖／翻攝自Facebook／Royal Australian Navy）

澳洲首相莫里森（Scott Morrison）、英國首相強生（Boris Johnson）以及美國總統拜登（Joe Biden）於16日共同宣布AUKUS戰略夥伴關係，第一個計畫就是打造澳洲皇家海軍首艘核動力潛艦。

儘管英美澳領袖都沒有特別提及中國，但莫里森表示，此夥伴關係突顯了該地區的「複雜性」。三國聯合聲明也指出，「我們決心在印太地區深化外交、安全及國防合作……以迎接21世紀的挑戰」。

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