售澳潛艦案遭美英攔胡　法國從頭到尾「被蒙在鼓裡」

▲澳洲柯林斯級潛艦(Collins-class submarine)。(圖/翻攝自Facebook/Royal Australian Navy)

文/中央社華盛頓、巴黎17日綜合外電報導

美、英、澳洲15日聯合宣布為澳洲研發核潛艦,犧牲本已取得潛艦訂單的法國,法國憤然召回駐美、駐澳大使。美媒披露,美英澳的潛艦密約自始至終都將法國蒙在鼓裡。

根據《紐約時報》採訪美、英官員的說法,拜登政府一上任就展開相關談判,希望為澳洲海軍配備一支核動力潛艦部隊,以便能介入南海和其他北京聲索海域,而澳洲與法國2016年價值600億美元軍購12艘傳統動力潛艦的合約就成為絆腳石。

The first initiative under #AUKUS is the delivery of nuclear-powered submarines for the @Australian_Navy. This will allow @DeptDefence to meet its mission to protect Australia and its national interests, and that of our regional friends, into the future. #AUKUS pic.twitter.com/CYF05qJqPZ