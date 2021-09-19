中國再禁台蓮霧釋迦輸入　周春米批：拿「吃」當政治籌碼害人害己

▲中國大陸海關總署19日發布通知，20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。（圖／記者許宥孺攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸海關總署19日發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，民進黨立委周春米批評，中國政府近年來屢次拿民生必需品作為政治籌碼，封鎖民生必需品的結果，也許會害人害己，造成國內發生「政治饑荒」，也實在令人唏噓。

中國大陸海關總署動植物檢疫司19日上午發布「關於暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入大陸的通知動植函〔2021〕52號」，聲稱今年以來，多次從台灣輸陸的釋迦和蓮霧檢出有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」 （Planococcus minor）。

對此，周春米受訪時表示，早在今年年初2月25日時，中國也以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣布暫緩進口，這一次中國的故技重施，「對我們來說早已經見怪不怪了」。

周春米說明，這一次中國選在多國力挺台灣加入聯合國的時機，利用農產品政治打壓台灣，可見中國除了在台海軍演拿武器對準台灣以外，連人民最基本的「吃」也能政治操作，打壓台灣中國真的是無所不用其極。

周春米說，中國近年來封鎖的對象絕對不只是台灣，以周邊國家為例，中國對澳洲煤炭、龍蝦、原木等產品實施非正式進口禁令，並對澳洲紅酒、大麥課徵反傾銷關稅，也造成澳洲因此反對和中國有更多國際互動。

周春米認為，中國政府近年來屢次拿民生必需品作為政治籌碼，封鎖民生必需品的結果，也許會害人害己，造成國內發生「政治饑荒」，也實在令人唏噓。

周春米也說，值得慶幸的是，台灣近年來早已和中國多次交手，也清楚中國的劣跡，目前台灣生鮮水果的外銷市場也從過去以中國為最倚賴的主要市場，有分散到其他市場的趨勢。

周春米指出，根據農委會數據今年上半年水果外銷中國金額占所有市場的比重，已從去年上半年的75％，大幅降低到51.6％，早在今年初中國打壓台灣鳳梨起，農委會就已經有加速開發多元市場的腳步。

周春米表示，未來也希望農委會能協助農民朋友努力拓展其他市場，並搭配相關行銷措施，加速開闢多元市場以分散風險，讓台灣水果遠離中國政治操作的伎倆。