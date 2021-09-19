台灣蓮霧2月檢驗100%合格現卻被陸禁　學者憂「不會是最後一次」

▲大陸宣布禁止台灣蓮霧。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許展溢／台北報導

防檢局今年2月提到，為確保台灣蓮霧輸出品質將啟動加倍取樣檢查，且合格率100％，大陸海關總署今（19日）卻發布，20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，原因是多次從台灣輸大陸的這兩項水果中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」。學者認為，這「應該不會是最後一次」，台灣應未雨綢繆，加緊腳步開拓其他國家市場。

大陸海關總署動植物檢疫司表示，今年以來，大陸海關多次從台灣地區輸大陸番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor），為防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，茲決定自2021年9月20日起暫停台灣地區番荔枝和蓮霧輸入大陸。

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今年2月，大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，傳出高雄六龜蓮霧銷往大陸訂單也喊停，不過，防檢局當時澄清，輸往大陸蓮霧貿易正常，要業者無須擔心，並說確保台灣蓮霧輸出品質，將持續偕同農糧署及試驗改良場所積極輔導農民落實田間管理，包裝場加強選別及自主有害生物檢查，並將啟動加倍取樣檢查，確認無罹染輸入國關切之有害生物，始核發輸出植物檢疫證明書，確保輸出農產品符合輸入國檢疫要求。

▲陳吉仲預計針對大陸暫停進口台灣蓮霧、釋迦出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）



台灣大學農業經濟學系名譽教授吳榮杰今認為，這是大陸「隨便找一個理由」，讓台灣損失很大，措手不及，跟大陸做生意就是有「政治風險」，別的國家不會有政治考量，台灣自己要知道「分散市場」，不要孤注一擲，否則翻書跟翻臉一樣，但若要跟大陸做生意，就要有打算，不要一廂情願把市場都投到那邊去。

吳榮杰接著說，以前大家都懶，認為大陸就離台灣近，溝通方便，但這種想法要打破，現在年輕人不像老一輩語言不通，資訊更公開透明，取得方便，新一代經營者對「銷售」要去想，世界很大，大陸只是其中一國，上次台灣鳳梨事件後，大家若心裡有準備，政府有相關措施慢慢開拓其他市場，也許時程不會這麼快，但只要給一點時間，相信對台灣衝擊不會這麼大，因為「應該不會是最後一次」，所以還是要未雨綢繆，加緊腳步才是重點。

不過，吳榮杰強調，若水果真的如大陸發布檢出檢疫性有害生物，台灣自己就要改善，因為品質本來就是最重要的。對此事件，農委會仍沒做出相關回應，陳吉仲則預計將對外說明。