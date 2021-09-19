沙茶醬大罐的都不鹹？他實測發現「神秘差異」　一看成分真的有差

▲大罐沙茶醬為營業用，讓客人或店家可以加其他調味料。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

中秋烤肉有人習慣配沙茶醬，但同樣都是沙茶醬，大小罐的味道竟然不一樣？一名網友指出，他買過2種品牌的沙茶醬都有個現象，小罐裝的味道就跟記憶中一樣，大罐的卻「不鹹」，試吃多次都是相同結果，好奇問題到底出在哪？

原PO在PTT表示，他某次在全聯買大罐鐵罐裝的沙茶醬回家，發現味道比印象中清淡很多，直接拿筷子沾著吃也不鹹，後來又買了小罐玻璃裝的，結果小罐就跟平時吃到的沙茶醬味道一樣；於是他換買另一個品牌的大罐沙茶醬吃吃看，竟然又不鹹，兩種品牌都是大罐的不鹹，小罐味道正常，令他很納悶為何明明都是沙茶醬，大小罐的味道卻不同？

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▲想不加醬油直接沾沙茶醬的買小罐。（示意圖／記者嚴云岑攝）



一名內行人回文指出，小罐沙茶醬是方便家庭使用，調味剛好開罐即可沾來吃；會買大罐的則大多是餐廳店家，像是熱炒店、火鍋店，後續會再加醬油等調味料，所以鹹味會稍微降低，讓客人或店家自行調配喜歡的鹹度。

另一名網友也跳出來回應，「大罐沙茶醬真的不鹹」，家庭用要買小罐裝，實際對比大小罐的成分標示，「大罐的『鈉』只有小罐玻璃裝的1/6左右(牛X牌)」，可見含鹽量確實有差，如果是要買來在家沾水餃、配火鍋的就買小罐，不用額外加醬油調味鹹度剛剛好。