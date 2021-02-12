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天冷吃鍋又怕胖！營養師教你「湯底、醬料、食材」這樣選健康吃

▲▼ 小火鍋,火鍋,食物 。（圖／記者施怡妏攝）

▲營養師點名火鍋地雷。（圖／記者施怡妏攝）

記者崔至雲／台北報導

過年到了，不少人為了方便，都以火鍋作為聚會餐點，但現今火鍋店的湯頭食材種類多到不可計數，一般火鍋高熱量、高油脂，也讓許多人是又怕又愛。究竟火鍋該怎麼吃出健康概念，營養師提出3個重點，只要跟著步驟做，便能享受到美味又不造成身體負擔的美味火鍋。

營養師Peggy指出，清淡湯底是選擇火鍋時最重要的首要步驟，選擇湯底時建議以蔬菜湯底為主，如昆布鍋、番茄鍋、素食鍋等，並於火鍋烹煮時，以小湯匙將集中於鍋緣多餘油脂去除，可避免食材在烹煮時，吸入過多油脂。若湯底需加湯時，由於食材翻煮過之後也會釋出香氣甜味，建議以開水代替高湯添加即可。

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選完湯底，最重要的就是要吃什麼，Peggy表示，火鍋料最好是以生鮮食材為主，建議多選擇「看的到食物原形」的食材，以新鮮低脂肉片或海鮮替代加工丸類、餃類，這種加工食品多以高脂絞肉製成，加上為了保鮮，有時難免加了防腐劑和添加物，應盡量避免。蔬菜類纖維含量高，且富含維生素、礦物質，又具飽足感，吃火鍋時可以優先食用墊胃，避免吃下過多的熱量。另外像是蒟蒻、木耳可增加飽足感，熱量又低，也是好選擇。

吃火鍋時，很多種口味的民眾也不小心吃下過多的沾醬，Peggy說，其實經湯底熬煮過後，食材已經富含有香甜口感，可嘗試品嘗食物原味，若是真的覺得少一味，也建議減少調味料攝取。調味料選擇也鼓勵優先使用新鮮的蔥、薑、蒜、香菜、白蘿蔔泥、醬油、醋、柳橙汁、檸檬汁等低熱量的調味料取代熱量高的調味料，如，沙茶醬、豆瓣醬、等。

Peggy最後強調，跟著上述幾點簡單原則，不但在家裡或在外面，都可以輕鬆吃出健康，若是過年時還是不小心吃過量，建議可在其他餐次須減量攝取或是增加運動量，用餐後多花點時間與親朋好友逛街散步，搭乘交通工具回家時可以提早幾站下車多走路，增加身體活動的機會，都是不錯的選擇，過年除了要吃的開心，也需要吃的健康。

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