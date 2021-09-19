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社會 社會焦點 保障人權

迷信男上門撒冥紙嗆「送你這些錢」　法官1關鍵原因判無罪

▲▼台中高分院法官認為，此案無任何直接證據不足，因此改判陳、吳、劉3人均無罪。（圖／本報資料照片）

▲台中高分院法官認為，賴男因不構成恐嚇危害要件，因此判決維持無罪確定。（圖／本報資料照片）

記者張靖榕／綜合報導

台中市賴姓男子和郭姓男子因購屋發生糾紛，賴男便到郭男住處外大喊對方全名，同時大撒冥紙嗆對方，「這些錢給你，垃圾人」。台中地檢署依恐嚇危害安全罪起訴；儘管賴男聲稱非撒冥紙而是燒金紙給神明，但法官認為真正的重點是該罪成立要件，是行為人能對被害人有「直接或間接」的支配影響，但撒冥紙是和鬼神有關，即使郭男恐懼害怕，也只是「滋擾」，不構成犯罪，因此判決無罪確定。

判決書指出，賴男因自認向郭男買的房子品質不佳，心生怨恨後抱著冥紙到郭男住處「撒錢」，直呼對方全名並嗆「這些錢給你，垃圾人」。台中地院就辱罵部分，依公然侮辱罪判處賴男拘役20日，可易科罰金2萬元。

撒紙錢部分，賴男宣稱是撒金紙祭拜神明，不是撒冥紙詛咒他人；台中地檢署認定賴男傳達詛咒死亡惡害訊息，致使郭男和家人心生恐懼，因此依刑法恐嚇危害安全罪起訴。

不過台中地院法官認為，卜算詛咒這類怪力亂神的事情是行為人無法直接或間接的支配掌握，因此賴男即使詛咒郭男讓對方心生恐懼，但恐嚇內容無法成真的情況下，加上撒紙錢時也只說「送你這些錢」，並未具體嗆出後續會做出何種行為，足以認定是在發洩情緒，因此判決無罪。

台中高分院法官也認為，雖然撒冥紙帶有不幸的寓意，除了特殊行業外若對還在世的人燃燒、寄送或拋灑金紙、冥紙，的確有詛咒對方死亡的用意，但賴男行為並沒有其他言詞，例如提到死亡，或做出威脅動作，也無手持槍彈刀械等危險物品，綜合判斷之下應屬「迷信犯」，是否能讓郭男轉衰甚至死亡，實際是他根本無法支配。因此法官最終判決，賴男行為屬於「不能證明」犯罪，全案維持無罪確定。

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