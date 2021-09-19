老是挨批「國旗被消失」　今年國慶直接吊掛65坪「史上最大」國旗

▲今年國慶安排史上最巨大國旗。（圖／中華民國讚國慶臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文執政以來，每逢國慶日就會被質疑「國旗被消失」。不過，每年會場仍依慣例插滿中華民國國旗，今年主辦單位更安排我國史上「最巨」國旗，由運輸直升機負責吊掛通過總統府前，讓這面巨幅國旗成為國慶最大亮點。

國慶籌備委員會日前公布國慶大典「金陽雙十」主視覺設計，依然引起國民黨不滿，批評民進黨政府再度讓國號、國旗被消失。事實上，蔡英文上任已邁入第六次國慶，每一年國民黨都會批評，中華民國淪為配角。

不過，如果觀察每一年國慶大典，現場在籌備會的安排下，除了同樣有升旗典禮外，也在會場插滿中華民國國旗。黨政人士表示，每一年都批評的有心人士，從未仔細看過會場，今年乾脆安排史上最巨國旗，「希望這次把國旗放大，可以看得比較清楚。」

根據籌備會的安排，今年準備長18公尺、寬12公尺，重45公斤，攤開佔地約65坪的超巨大國旗，國慶當天將由陸軍CH-47運輸直升機吊掛，屆時將直接通過總統府上空，成為本次大會最「大」亮點。

至於本次國旗的製作也別有用心，由於考量大面國旗升空之後，一般材質可能無法承受，國旗升空可能一下就會破損；因此，本次則委託國防部軍備局生產製造中心209廠製作。

另外，有關今年的主視覺「金陽雙十」，則是象徵民主、自由、平等、人權、希望、和平6條繩線交織紐結，將設計於國慶活動整體會場布置到防疫概念國慶禮包。

▲▼今年國慶安排史上最巨大國旗。（圖／中華民國讚國慶臉書）

▼2021年國慶主視覺設計曝光！「金陽雙十」象徵疫情台灣與各國互助、民主同盟、團結。（圖／文化總會提供，下同）