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國慶亮點搶先看！史上最大國旗曝光　CH-47吊掛「65坪」飄揚空中

▲▼110年度雙十國慶史上最大國旗曝光。（圖／翻中華民國 讚國慶臉書）

▲110年度雙十國慶史上最大國旗曝光。（圖／翻中華民國 讚國慶臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會8日發布國慶主視覺「金陽雙十」，今（10）日在臉書曝光國慶表演亮點，運輸直升機將會吊掛一面「史上最大的國旗」，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開來佔地約65坪。

中華民國讚國慶臉書粉專表示，今年國慶亮點，就是要大！史上最大國旗，來了！是我們一起用民主自由養大的國旗
從左至右，依序是105年、109年；其中最大面的就是今年即將登場的巨幅國旗，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開來佔地約65坪。

這面超大國旗由國防部軍備局特別製作，每個縫接處特別強化耐風壓，國慶當日將由陸軍 CH-47 運輸直升機吊掛從天空飄揚入場，該粉專今年請大家拭目以待，用民主灌溉的巨幅國旗，期待國慶當天和他揮揮手，一起攜手祝福深愛的土地生日快樂！

讚國慶臉書也幫大家介紹曾於國慶登場的巨幅國旗；第一面國旗於101年國慶大會第一次亮相，由國慶籌備會大會處委商，空勤總隊執行飛行吊掛，尺寸為4.8公尺*7.2公尺(約10坪)，並於105年國慶再次使用。

第二面國旗是108年由國慶籌備會出資，委託陸軍航空特戰指揮部委商製作，以及執行吊掛任務，尺寸為8公尺*12公尺(約29坪)，並於109年國慶再次呈現。

第三面國旗是110年由國慶籌備會出資委託國防部軍備局生產製造中心第209廠製作，規劃於國慶大會時，由陸軍航空特戰指揮部吊掛呈現於國人面前，尺寸達12公尺*18公尺(約65坪)。

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