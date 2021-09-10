台鐵國慶連假「狂銷7萬張票」　銷售情形一覽！東線尖峰時段搶光

▲台鐵國慶連假車票開賣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假下月登場，交通部台鐵局今日開放國慶假期(110年10月8日至10月12日) 全線網路、電話語音及超商訂票，截至今日上午8時止，總計完成5萬766筆、7萬6,347張訂票。

台鐵局提醒，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於9月12日上午9時重新釋出供民眾訂票。

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另10月8、9及11日東線4班實名制列車(如附表)，將於9月11日零時起開放 110 年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲搭乘台鐵需實聯制。（圖／記者許靖騏攝）

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往臺東方向

10月8日20時至10月9日9時，長途自強號座位已售完。

(二)臺東往臺北方向

10月11日9-19時，長途自強號座位已售完。

二、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

三、加開北花優惠復興號，各日期及車次尚有餘票。