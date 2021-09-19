北部國1國3多段壅塞！鶯歌系統「車速30km」　午後7地雷路段出爐

▲高公局表示，今日國5南向南港系統－坪林，以及北向宜蘭－坪林易壅塞。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

今（9/19）為中秋連假第二天，上午國道大致順暢，約11時左右開始湧現車潮。交通部高速公路局表示，今日國道重點壅塞路段預估將出現在國1南向楊梅－新竹系統、彰化系統－鹽埔系統，以及北向圓山－大華系統。另有國3南向三鶯－關西、烏日－霧峰；國5南向南港系統－坪林，以及北向宜蘭－坪林。建議南向用路人儘量於下午時段出發。

根據高速公路1968即時資訊顯示，11時許，國1內湖至東湖北向路段一度紫爆壅塞，時速僅有19公里； 國3甲木柵至萬芳東向路段同樣紫爆，時速僅15公里。國1圓山至內湖北向路段也出現壅塞車潮，時速22公里；國3鶯歌系統至大溪南向路段，時速也只有30公里；國3土城至樹林南向路段，時速37公里。

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高公局路況預報員蘇家婷也表示，今天預計北部國5南向南港到頭城路段，今天上午車流就會開始湧現，預計要到下午15至16點才可得到紓解。國1南向新竹至楊梅、北向圓山至大華系統，中午也容易車多壅塞、國3南向土城至關西中午也開始有車流湧現。

蘇家婷說，中部國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3快官至霧峰路段，中午至下午預計也有車多狀況；南部則預估一整天均為順暢，但須留意至傍晚17、18時左右，南向大灣至路竹會有車多壅塞的狀況。

▲10時57分於國3南向422.4公里處發生6輛小客車追撞。（圖／高公局提供）

由於連假車流大增，高公局也表示，今日上午9時13分於國3南向423.8公里處發生2輛小客車追撞，占用外側車道事故，9時30分排除，造成後方回堵3公里；10時16分於國1南向169公里處發生1輛小客車自撞護欄，占用內線車道事故，10時32分排除，造成後方回堵2公里；10時57分於國3南向422.4公里處發生6輛小客車追撞，占用全線車道，僅能通行路肩之事故，11時38分排除，造成後方回堵6公里。

另外，高公局也呼籲用路人留意交通疏導措施，6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。