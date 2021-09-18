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社會 社會焦點 保障人權

21歲竹聯屁孩「撂8黑衣人」找不到仇家　竟怒砍無辜員工洩憤

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區大同路一家資源回收廠7月底一名21歲男子撂來8人尋仇，不滿對方先行逃走，一時氣不過，竟砍殺無辜的回收廠員工，導致受害者臀部被砍傷，緊急送往汐止國泰醫院救治。

▲▼1名賴姓男子撂人跑到資源回收廠尋仇，但對方跑掉不滿砍殺裡面員工。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲一名賴姓男子撂人回到資源回收廠尋仇，不滿對方早已逃之夭夭，憤而砍殺無辜員工。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，竹聯幫火堂21歲賴姓男子7月29日凌晨1點多到汐止區大同路一段某資源回收廠，找同幫派的26歲藍姓男子喝酒，不料途中談到先前債務糾紛，雙方起口角，當場不歡而散。不過，賴男愈想愈氣，立刻聯絡幾名朋友，準備返回現場教訓藍男。

▲▼1名賴姓男子撂人跑到資源回收廠尋仇，但對方跑掉不滿砍殺裡面員工。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賴男不滿被藍男落跑，不僅砍傷無辜員工洩憤，事後又在藍男車上裝GPS追砍對方。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時藍男發現苗頭不對，提前逃跑，等賴男8人回到資源回收廠時，早已遍尋不著藍男，憤恨無處發洩，竟將火氣出在31歲鄭姓資源回收廠員工身上，導致鄭男臀部遭砍1刀，緊急送往汐止國泰醫院。

警方接獲報案後，隨即展開調查，結果發現賴男事後仍不死心，不僅找人尾隨藍男，還在藍男的車輛上裝設GPS定位，尾隨至宜蘭五峰旗風景區，再持刀砍殺藍男。全案依法偵辦，警方後續也將進一步釐清2人爆發衝突的原因。

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