GPS偷裝車底討債！新北追到宜蘭五峰旗　4煞當他妻面前狂砍

▲新北尾隨至礁溪五峰旗入口附近停車處（如圖），將人砍傷的賴、陳、吳等3人各5萬元交保。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

賴、陳等男子因與藍姓男子財務糾紛，賴等人在新北，將GPS偷裝在藍姓男子車底要追債，8月16日賴等人發現藍姓男子人車在礁溪五峰旗風景區，賴、陳、吳等4人趕到埋伏，見藍男現身車旁，上前將人砍得渾身是血，警方追緝到賴、陳、吳3人，宜蘭地院以3人無串供之虞裁定各5萬元交保，並限制住居。

據了解，21歲賴男、29歲陳男與26歲藍男有財務糾紛，賴、陳兩人找吳姓友人，在7月間噴辣椒水並毆打向藍男，因仍討不到債，賴、陳兩人於8月10日在藍男車底偷裝GPS要追人討債。

8月6日中午，賴、陳、吳及另名友人共4人，從新北尾隨到礁溪五峰旗風景區要堵藍男，見藍男與妻子遊玩後要取車離去時，賴等4人持刀及棍棒砍傷藍男，藍男右大腿、右小腿、頭皮、背部等處遭砍傷。

賴等4人砍人後，駕車逃回台北，警方循線逮獲賴、陳、吳3人，並追緝另一涉案人，宜蘭地檢以賴、陳、吳3人涉妨害秘密、妨害秩序、傷害罪等罪，聲請羈押陳、賴、吳。宜蘭地院因無串供之虞，缺乏證據有反覆實施同一犯罪之虞，裁定各5萬元交保，並限制住居。

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