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上銬男遭電擊棒塞嘴狂電亡　惡煞帶逆天女神急逃！溫存中落網

▲▼王男在警方破門時從後窗逃逸摔傷左手，還與女友相約指南宮，在新竹休息時被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王男在警方破門時從後窗逃逸摔傷左手，還與女友相約指南宮，在新竹休息時被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局在文山區抓毒品案，竟發現屋內倒臥1名男子雙手遭上銬已死，死亡時間超過1天，警方事後陸續追查嫌犯到案，但其中一名王姓男子逃逸，若無其事返家後帶著女友前往指南宮拜拜，再一路往南逃，途經新竹因太累開房休息，遭警方鎖定逮捕。

警方調查，在14日下午3時許，於北市文山區景福街一處民宅攻堅時，破門後赫然發現1名24歲的吳姓男子倒臥地上，還被手銬銬住沒有呼吸心跳，且屍水已經流出死亡多時，現場有29歲的張姓男子以及另外2名分租的房客在場，警方3將人帶回偵辦。

▲▼王男在警方破門時從後窗逃逸摔傷左手，還與女友相約指南宮，在新竹休息時被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張姓嫌犯懷疑被吳姓死者出賣，所以將吳帶至租屋處「體罰」，沒想到灌毒導致身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，發現在警方攻堅進入後，1名43歲的王姓男子從後窗逃逸，還有另名40歲的盧姓男子也涉案，除了陸續將2人逮捕之外，也在信義區逮捕35歲的謝姓男子，另外也抓到協助盧男逃逸的江姓女友。

警方破門時，發現王姓男子從後門逃逸，從3樓跳窗時先撞到2樓雨棚，又跌落1樓後巷，男子先到醫院包紮受傷的左手，又返家帶著30歲的女友前往指南宮拜拜。

王嫌若無其事的帶著女友一路南下，因為中途太累在新竹市區找了一家汽車旅館休息，2人正在熟睡之際，警方已在門外等待，確認2人在房內，隨即破門進入。

警方確認王男身份，又在信義區逮捕涉嫌教唆王、盧打人的謝姓男子，另外，也在18日上午時分，在新北市逮捕盧姓男子，最後盧、王2人的女友，也依藏匿人犯罪嫌送辦。

警方也查出，35歲的謝姓男子到租屋處找張嫌，發現吳在場被凌虐，狠心叫來王、盧2人一起「體罰」吳姓死者，甚至還要對方做伏地挺身等體罰，又將電擊棒塞進吳男嘴巴狂電，最後還強灌吳毒品，檢警相驗初步認為吳男可能因異物卡喉嚨被噎死。

警方在現場也查扣神仙水、安非他命、K他命以及吸食器以及空白分裝袋等證物，2名在場的不知情房客經送辦後無保請回，涉案的張、謝、王以及盧嫌等4人依毒品、殺人罪送辦，另外協助藏匿盧嫌的江姓女友及其友人也送辦，而張姓主嫌則遭檢察官聲請羈押。

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