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「竹聯幫明仁會」21歲大哥中和開槍　竟叫小弟頂罪

記者陳雕文、陳俊宏／綜合報導

雙北警方偵辦中和槍擊鬥毆案，查出是小弟頂罪，14日清晨南下雲林逮捕鄭姓主嫌到案，並拘提陳男等4名共犯，另帶回7人到案釐清。

中和連城路12日凌晨發生槍擊案，巡邏員警獲報馳赴現場開槍還擊，打中兩名嫌犯小腿，並循線逮捕持槍張姓男子（20歲）到案，查扣作案槍枝。警方後續追查發現，是竹聯幫新莊明仁會鄭姓大哥（21歲）開槍，並教唆小弟頂罪後逃往南部躲藏。

▼鄭姓主嫌和其他嫌犯落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和槍擊案竟是小弟頂罪　「竹聯幫仁堂」21歲大哥落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼警方在雲林口湖鄉一處民宅拘提主嫌到案。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和槍擊案竟是小弟頂罪　「竹聯幫仁堂」21歲大哥落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

本案發生後，新北地檢署檢察官指揮台北市北投分局暨新北市刑大、中和分局、土城分局組成專案小組儘速緝拿歸案。雙北警方於14日清晨南下雲林逮捕鄭姓主嫌到案，並拘提陳男等4名共犯，另帶回7人到案釐清，全案移請偵辦。

警方調查，鄭姓嫌犯有多次滋事紀錄，少年時期即逞兇鬥狠，並依靠地方幫派四處打架滋事，隨著追隨的大哥入監，竟另起爐灶加入竹聯幫仁堂明仁會，自稱新莊分會大哥吸收小弟犯案，從去年底率眾先後犯下妨害自由暴力討債、街頭砍人傷害等案件。

警方說，鄭嫌本次率眾開槍後還意圖教唆小弟頂罪，所幸，專案小組調閱沿途監視器掌握相關事證，先行逮捕張姓嫌犯到案，取出作案槍枝，並循線追緝開槍鄭嫌到案。

▼中和連城路12日凌晨發生槍擊鬥毆案。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼中和警方獲報連城路有車禍，派員到場處理期間，卻被2輛轎車當場對空鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

警方初步了解因賭債網路互嗆，鄭嫌糾眾駕車前往案發現場，看到對方人馬竟無視警方存在，持槍對空開槍示威；現場員警見狀立即連開4槍還擊，嚇得嫌犯駕車逃離現場。鄭嫌為規避警方查緝，還教唆小弟頂替，自己逃往嘉義、雲林躲藏。

警方指出，鄭嫌逃亡期間，曾透過親友試探警方，如果出面投案可否簡單處理，遭專案小組嚴正拒絕，並強調短期絕對查緝到案。不到2天時間，警方即鎖定鄭嫌藏匿處所，循線在雲林口湖鄉一處民宅拘提到案，全案依組織犯罪、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送偵辦。

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