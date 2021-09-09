約美眉在摩鐵喝酒...竹聯大哥撂10人衝進來！他付鉅款簽本票脫身

記者邱中岳／台北報導

警方接獲線報，有竹聯幫成員假借女性友人遭性侵，出面「仙人跳」，逼被害人提領168萬鉅款後，又逼簽5百萬本票，事後又與另一派人馬發生街頭鬥毆，大膽在警局門口將對方的未成年小弟押走痛打，再丟包至醫院門口。

警方調查，22歲的李姓女子在2019年間，與32歲張姓男子相約到桃園某汽車旅館喝酒，男子酒醒後發現42歲的竹聯幫青堂王姓堂主率10多人闖入，聲稱李女遭到性侵。

▲李女與張男相約汽車旅館，男子醒後發現王姓堂主率人闖入，聲稱李女遭性侵。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓堂主等人進入房間、向張姓被害人嗆聲後將張男押走，並帶至北市中山區一處民宅「聊天」，等到天亮後帶著張前往銀行提領168萬鉅款，又逼簽5百萬本票後才放人。

另外，王姓堂主等人在2020年間2月，一個幫派成員因債務糾紛，在三重地區爆發鬥毆衝突，警方將王等人帶回警局偵訊，但王見到另一派的未成年李姓小弟，隨即叫人將李強押上車。

▲王姓堂主與另一派人馬當街鬥毆，竟將對方未成年小弟押往山區痛毆，在丟包至醫院門口。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓堂主等人將李強押至南港福德公墓痛毆，造成李姓少年手掌、身體多處骨折，全身多處瘀青，王嫌等人還將人命危的李姓少年丟包至北醫門口後駕車逃逸。

警方9日兵分多路，在雙北逮捕王姓堂主等10名嫌犯，另外涉嫌仙人跳的22歲李姓女子也由警方帶回釐清，並查扣球棒、手機等不法證物，訊後依照《組織犯罪條例》、傷害、妨害自由以及恐嚇取財罪嫌送辦。

追逐畫面曝！男不甘心被分手「埋伏搶手機」 女拿折疊刀劃傷他

條子鴿粉專自介「曾當過刑警」 北市警：15年來沒有姓酈的