　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天國道7地雷路段曝！國5「凌晨6點就湧車潮」　車流半夜才紓解　

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲明日國道車多，局部路段將壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假第一天，國道路況大致順暢，局部路段車多壅塞。交通部高公司表示，明日共有七大「地雷壅塞路段」，其中國五南向在凌晨6時就會湧入車潮，而北向午後車多，車流可能到凌晨12時才會紓解。

高公局路況播報員黃郁凱表示，截至今日下午3時，國道交通量約71.4百萬車公里，預計今日將達125百萬車公里，整體交通量與去年同期接近，國五南向車輛累計31100輛次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日國道北區部份路段壅塞，如南港、鶯歌、中和、土城等，其中國五南下車潮在下午4時後就會逐漸紓解，中區壅塞集中在彰化、霧峰，南區則是大致順暢，不過在國十轉入國一的路段車多。

高公局預估明日壅塞路段包括8到13時楊梅－新竹系統、9到13時彰化系統－埔鹽、10到12時圓山－大華系統、8到12時三鶯－關西、9到12時烏日－霧峰系統、6到16時南港系統－坪林、15到24時宜蘭－坪林。

高公局表示，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

▲中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
劉雨柔塞回10年比基尼！　「超兇半球包不住」辣爆網：要掉出來
老實哥逛好市多「趁機偷瞄」　網反應超一致：我也常被看
不幫口交就陪葬！ 「新竹火車站之狼」狂問女學生：處女嗎
驚人瞬間曝光！鯊魚竟遭「超巨石斑」一口吞掉　老船長也嚇呆
上銬男遭電擊棒塞嘴狂電亡　惡煞帶逆天女神「溫存中落網」
iPhone 13 Pro「天峰藍」實機照曝！　網友狂讚：太
藝人本名叫什麼？　網友大推她：本名比藝名還好聽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽媽還活著…他裝「監視器」維持假象騙孩子　真相讓人超鼻酸

中秋連假「這縣市住客率」達8成！知名景點一早突破5千人

快訊／邁邁講了還不聽！高雄餐酒館共桌沒隔板　衛生局怒開鍘

明天國道7地雷路段曝！國5「凌晨6點就湧車潮」　車流半夜才紓解

實聯制排第二！「最荒唐防疫措施」鄉民答案超一致：覺得更髒了

快訊／中秋放假出遊注意！新北等「6縣市大雨特報」

網紅仿四叉貓揪團驗「疫苗抗體」　高端僅AZ莫德納4分之1

好消息！BNT可能「7天就會開一輪」　指揮中心曝關鍵

「幫iPhone黏鏡頭貼」才3個月崩潰　內行：真正要保護的是它

老實哥逛好市多「都趁機偷瞄」　眾人反應超一致：我也常被看

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

媽媽還活著…他裝「監視器」維持假象騙孩子　真相讓人超鼻酸

中秋連假「這縣市住客率」達8成！知名景點一早突破5千人

快訊／邁邁講了還不聽！高雄餐酒館共桌沒隔板　衛生局怒開鍘

明天國道7地雷路段曝！國5「凌晨6點就湧車潮」　車流半夜才紓解

實聯制排第二！「最荒唐防疫措施」鄉民答案超一致：覺得更髒了

快訊／中秋放假出遊注意！新北等「6縣市大雨特報」

網紅仿四叉貓揪團驗「疫苗抗體」　高端僅AZ莫德納4分之1

好消息！BNT可能「7天就會開一輪」　指揮中心曝關鍵

「幫iPhone黏鏡頭貼」才3個月崩潰　內行：真正要保護的是它

老實哥逛好市多「都趁機偷瞄」　眾人反應超一致：我也常被看

農地疑濫倒廢土居民途經遭攔車　嗆：關心這地，自己好好過就好

暴力猿打線很強　助總對陳俊秀這一打席印象深刻

林柏佑回娘家登板　猿迷喊加油湧回憶

作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！爸媽心疼炸

林柏宏、陳昊森「影壇6帥」登金穗獎　金鐘準視后首主持開場就凸槌

挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

潘武雄滿壘關鍵一擊　獅1局2比0領先兄弟

媽媽還活著…他裝「監視器」維持假象騙孩子　真相讓人超鼻酸

「在野黨簽兩岸和平備忘錄違法」　朱立倫暗指張亞中主張不可行

如何定義九二共識？　張亞中提「和平備忘錄」結束兩岸提對狀態

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

獨／直擊Apple買1送1　他狂奔搶第1：超划算

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

第十輪疫苗也打BNT！65歲以下有機會

40歲存款1000萬退休　夠吃30年

網酸「東泉美味在哪？」　台中人親解答被推爆

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了

第九輪打BNT、高端「有一變化」！

疫情炸鍋「3老公決意離婚」吐苦水：人生痛苦

連假4天「有人都不出遊？」　最慘苦主哭了

更多熱門

相關新聞

國5+台64+台65車潮爆增　侯友宜：比端午連假多1倍

國5+台64+台65車潮爆增　侯友宜：比端午連假多1倍

今天是中秋節連續假期第一天，新北市長侯友宜18日上午至交控中心了解國道及市區道路、觀光景點的交通路況；侯友宜表示，中秋連假是防疫降級後第一個連續假期，自昨晚起國道5號和台64線、台65 線即湧現車潮，車流量比端午連假多了1倍。

花蓮佳興冰果室買檸檬汁等1小時

花蓮佳興冰果室買檸檬汁等1小時

國道1路段車速20km↓！國5車流增

國道1路段車速20km↓！國5車流增

連假首日「5000人抵澎湖」　入境快篩現場塞爆了

連假首日「5000人抵澎湖」　入境快篩現場塞爆了

連假4天「有人都不出遊？」　最慘苦主哭了

連假4天「有人都不出遊？」　最慘苦主哭了

關鍵字：

中秋連假國道塞車

讀者迴響

熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

張庭爆9公司突註銷「2個月前資金被凍結」！16億一夜泡湯

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

4大超商+15家手搖飲「中秋優惠」快看

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

4分鐘被連開5紅單　駕駛質疑警方

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

獨／直擊Apple買1送1　他狂奔搶第1：超划算

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面