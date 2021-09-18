明天國道7地雷路段曝！國5「凌晨6點就湧車潮」　車流半夜才紓解　

▲明日國道車多，局部路段將壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假第一天，國道路況大致順暢，局部路段車多壅塞。交通部高公司表示，明日共有七大「地雷壅塞路段」，其中國五南向在凌晨6時就會湧入車潮，而北向午後車多，車流可能到凌晨12時才會紓解。

高公局路況播報員黃郁凱表示，截至今日下午3時，國道交通量約71.4百萬車公里，預計今日將達125百萬車公里，整體交通量與去年同期接近，國五南向車輛累計31100輛次。

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今日國道北區部份路段壅塞，如南港、鶯歌、中和、土城等，其中國五南下車潮在下午4時後就會逐漸紓解，中區壅塞集中在彰化、霧峰，南區則是大致順暢，不過在國十轉入國一的路段車多。

高公局預估明日壅塞路段包括8到13時楊梅－新竹系統、9到13時彰化系統－埔鹽、10到12時圓山－大華系統、8到12時三鶯－關西、9到12時烏日－霧峰系統、6到16時南港系統－坪林、15到24時宜蘭－坪林。

高公局表示，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全

▲中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）