國道這1路段「車速20km↓」紫爆！國5車流增　午後6地雷路段曝

▲中秋連假國道車流較多。（圖／記者呂佳賢攝）



記者李宜秦／台北報導

今日是中秋連假第一天，上午國道路網大致順暢，彰化－埔鹽系統車多一度紫爆，交通部高公局表示，研判今日下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等6路段可能會出現車多情形。

根據1968 APP顯示，國5南向石碇－頭城車流漸增，車速不到60公里，而彰化－埔鹽系統則是車多一度紫爆，車速不到20公里，另外壅塞路段還包括王田－埔鹽系統、汐止端－內湖、永康－大灣等，車速均不到40公里。

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高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為43.5百萬車公里，預估本日交通量為125百萬車公里。目前國道壅塞路段主要為國1南向南屯-彰化、國1北向內湖-汐止、員林-彰化；國3南向草屯-南投，其餘路段大致正常。

▲高公局即時路況顯示中部國道有壅塞的情況。（圖／翻攝高公局1968）

▲今日午後6路段車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局表示，今日下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段可能會出現車多情形，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

交通部長王國材今日視察中秋節連假高速公路交通疏運整備作業，並要求高公局做好車流監控，加強精進式匝道儀控及相關疏導措施，以紓解國道尖峰車潮，並增加服務區廁所清潔消毒頻率，及賣場內人流控管與防疫社交距離維持。