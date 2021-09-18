中秋連假「這縣市住客率」達8成！知名景點一早突破5千人

▲中秋連假第一天，台南湧現諸多人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、林昱萱／台南報導

中秋假期到來，不少民眾趁著4天連假外出旅遊，而其中台南更是湧現許多人潮，旅宿業住客率高達八成，為六都最高。根據統計，國華商圈、安平老街半天內就突破5千人次。對此，台南市長黃偉哲也特別提醒，旅遊時也要注意社交距離，不能忘記防疫。

台南市府表示，連假首日一早，各地交通都出現紫爆情形，據觀旅局上午統計，台南各觀光景點就出現人潮，不過仍維持在安全範圍，如市區的海安國華商圈、安平老街都有破5千人次去逛街吃美食，山區的關子嶺風景區及水道博物館共約3千人次參觀，而水域景點如虎頭埤、烏山頭水庫及德元埤也有破千人遊客去戶外欣賞湖光山色景緻。

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台南市府表示，晴朗的陽光也吸引許多人到濱海地區景點看海踏浪，如漁光島、觀夕平台、黃金海岸方舟等，早上就已有數百位遊客到海邊戲水，預計下午將會湧入更多遊客到海邊觀夕陽。

旅局局長郭貞慧表示，今年中秋節連假是防疫降溫後首次大型連假，這次連假期間，臺南在嚴格的防疫標準下，籌辦了各式活動，如2021關子嶺溫泉美食節、黃金海岸方舟的夏日海洋音樂祭與海洋環境教育活動，及「夏日海洋音樂祭-Buskers音樂嘉年華」。

此外，台南「菁寮老街」因「俗女養成記2」之熱播，於上午10時後陸續人潮湧入，老街每一時段均有遊客600人來往出入，白河分局也於老街兩側路口派遣警力加強疏導，避免有違規停車影響道路通行。