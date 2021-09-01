建設公司少東遭押山區「打到像豬頭」　7煞逼簽1860萬本票再丟包

記者張君豪／台北報導

內湖警分局宣布破獲新北市暴力討債集團！8月30日逮捕家住新北市新莊區的廖姓主嫌及其幫眾共7人到案。警方指出，廖嫌設局以「投資招待所」誘騙某建設公司鄭姓少東到福德坑公墓附近凌虐，先後要少東簽下1600萬元本票、260萬元借據、並要對方簽署「傷害和解書」後才將他載下山丟包。被害人事後報警，內湖警方蒐證逾月後，收網逮捕該地方黑幫7人到案。

▲內湖警方逮捕廖男涉嫌擄走建設公司少東逼簽本票案，逮捕涉案7嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，廖姓主嫌（26歲）與謝姓幫眾經常出沒北市東區夜店，因此認識建設公司少東鄭男（22歲），廖嫌得知鄭男是建設公司董事長親兒後，邀約他投資成立私人招待所，「大家喝那麼開心、不如我們成立招待所、自己有地方宴客還可以賺錢」。

▲內湖警方逮捕廖男涉嫌擄走建設公司少東逼簽本票案件。（圖／記者張君豪翻攝）

原本廖嫌只要鄭男拿出120萬元現金投資，雙方約定在7月21日晚間簽約定案，未料鄭男現身後，就被廖嫌及其小弟開車帶到位於文山、南港交界的福德坑公墓旁，廖嫌教唆小弟架住鄭男毆打凌虐，並不斷掌摑被害人頭臉，鄭男被打得像豬頭、頭臉鮮血直流。

▲內湖警方逮捕廖男涉嫌擄走建設公司少東逼簽本票案件，查扣吸食大麻水煙斗。（圖／記者張君豪翻攝）

廖嫌要他簽下1600萬本票、260萬元借據，鄭男這才知道被設局凌虐取財，抵死不從，廖嫌其中一名小弟郭嫌（26歲）當場掏槍射擊，廖嫌並嗆聲「月底前你不付錢，我就去你家公司找你爸開槍！」，鄭男無奈簽下本票借據，之後被幫眾載到內湖區新民路丟包獲釋。

鄭男當天凌晨在父親的陪同下到內湖潭美派出所報案求助，警方成立專案小組展開調查，歷經1個月蒐證後，專案小處報請新北地檢署指揮，8月30日持搜索票、拘票分赴新北新莊區等地逮捕廖姓主嫌及6名涉案成員。據瞭解廖嫌等人憑藉幫派背景以暴力討債、收受處理不良債信為業，廖嫌出入都開瑪莎拉蒂名車，成員多坐擁雙B名車，顯見財力雄厚。

警方並當場查扣傷害和解書、借據、本票、犯案手機及第二級毒品大麻等證物，廖嫌等人落網後否認涉案，辯稱是投資債務糾紛，對方才會報警陷害。警方指出，被害人目前還在念大學，廖嫌鎖定對方涉世未深、覬覦對方家產，才會暴力押人凌虐，甚至開槍示威，訊後依恐嚇取財、強盜組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，檢察官依法聲押，目前聲押庭審理中。

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