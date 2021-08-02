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社會 社會焦點 保障人權

為了8000元…少年遭車輾手掌+草塞肛門　7煞凌虐過程曝

▲桃園市趙姓男子不滿阮姓等3名少年暗槓詐騙贓款70萬元未上繳，夥同詐團成員5人毆打、拘禁與強拍裸照方式凌虐。（示意圖／視覺中國CFP）

▲白姓少年欠8000元，卻被慘無人道地凌虐。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名少年與人有8000元的債務糾紛，2020年4月間，某日凌晨在速食店外落單，被債主當街擄走凌虐，先被燒紅的鋼圈燙臀部，再被球棒、衣架跟皮帶毆打，更被汽車輾壓手掌、噴香水燒頭髮，還用草梗數次硬插肛門，新北地檢署依加重強盜、強制性交未遂、兒少性剝削等罪將7名惡煞起訴。

2020年4月21日凌晨，事發當時15歲的白姓少年獨自在三重的某家速食店外，遭同年紀的債主找來的陳男、楊男等4人騎機車押走，到了新莊一處住宅控制行動強逼返還8000元債務，但他身上僅有40元及一支iPhone手機，也被搶走。

過程中白姓少年不斷被凌虐，先用燒紅的鋼圈燙臀部，要求吞下衛生紙，再戴上工地安全帽跳舞，在嘻笑聲中，另一名當時17歲的徐姓少年開車趕來湊熱鬧，7個人再將少年載往五股區疏洪沼澤公園，分持球棒、衣架、皮帶毆打他。

期間不管少年疼痛哀求，更變本加厲脫光他的衣服，在裸體上噴漆，再開車輾壓他手掌，眾人越玩越起勁，逼迫他趴在地上吃草，吞下檳榔汁混煙灰的汁液，更拿出香水噴灑頭髮並點火，少年驚嚇到全身發抖不敢反抗，任由他們施暴。

最後徐男在其他人起鬨下，隨手拿一根草梗，強逼少年用手撐開臀部，企圖將草梗數次插進肛門內，幸好草梗彎曲未能順利插入，還用手機拍下整個過程，最後將滿身傷痕受盡驚嚇的少年推落河堤，7人分乘汽機車離開。

全身赤裸傷痕累累的少年從河堤爬上來向路人求救報警，經警方循線將7人逮捕到案移送新北地檢署偵辦，其中陳、楊2人被羈押，一審被依成年人與未成年共同對少年實施犯罪加重強盜等罪，合併各判有期徒刑12年2月與12年，2人堅不認罪，上訴審理中。

其餘5名少年經少年法庭裁定保護管束，在徐男滿18歲後，因用草梗強插肛門，涉及加重強制性交未遂罪及兒少性剝削防制條例，拍攝少年性交行為的電子訊號罪，皆為7年以上有期徒刑的重罪，新北地檢署依法起訴。

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