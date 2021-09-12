17歲少年打工遭囚狂虐！惡雇主「逼吃狗屎+射成蜂窩」電到截肢

▲▼彰化17歲少年打工慘遭雇主凌虐，全身上下滿布彈孔。（示意圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者戴若涵／台中報導

彰化一名17歲少年為了減輕家中負擔，在人力仲介介紹下，為詹姓、黃姓男子工作，不料，雇主竟對他施虐，不僅電擊、用空氣槍狂射他身體，還逼他吃狗屎，凌虐到少年全身上下遍布彈孔慘成蜂窩狀、3指截肢，除了少年之外，還有另名林姓員工也遭凌虐。事後詹、黃2人被依殺人未遂等罪判處有期徒刑11年10月、8年8月，仍可上訴。

回顧整起事發經過，由於少年出身單親家庭，與外配媽媽相依為命，為了減輕母親負擔，他自2019年10月起便為經營太陽能鋼構組裝工程的詹姓、黃姓外包商工作，與另名林姓員工、詹男、黃男、黃男同居女友李女、黃男幼女同居於李女的住處。

不料，詹男、黃男、李女自2020年1月下旬自同年3月底在彰化住處內，以林男、少年曾向公司預支薪資未償還為理由，威脅若2人離開的話，將會對他們或其家人不利，此外，若林男、少年只要不從或不合3人的意時，便會遭受徒手、鋁製或木製球棒等物一陣狂毆。

3人的惡事還不只一樁，還曾2度將林男、少年反鎖拘禁在彰化住處的廁所或倉庫內，每次1到3日不等，期間只給2人狗飼料吃、生飲自來水，還強迫2人吃狗屎、喝狗尿，用剃狗毛刀將2人頭髮剃除。

2020年3月下旬，有在以玻璃球瓶吸食安非他命的詹男、黃男還用鐵鍊、束帶將林男、少年綁在椅子上，持空氣槍朝2人身上分別狂射500發BB彈；同年月24日深夜，2人再綑綁林男、少年，用自製裝置對2人施以「電刑」，用110伏特的電反覆電擊，每次3至4秒，時間長達3至4小時之久，電到2人皮膚壞死，少年受有右腳3隻腳趾壞死截肢，林男則受有1隻腳趾壞死截肢等傷害。

在被囚禁的期間，少年曾趁著詹男把手機短暫交給他的時候，傳訊向朋友求助，但當警方到住處查訪時，少年才剛被空氣槍射擊全身，虛弱不堪，只能被黃男拖至頂樓水塔旁，至於林男則是被反鎖在一樓倉庫內，導致警方查訪未果，事後2人被載到桃園宿舍內居住。

▲17歲少年曾向外求援卻失敗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

整起事件會曝光，是因2020年4月9日林男因飢餓難耐，到公司宿舍附近的超商偷東西吃，警方循線找到林男，發現林男的慘狀，進而才得知少年也受害，將詹男、黃男等人逮捕。

台中高分院審理過後，依照殺人未遂、轉讓第二級毒品等罪，將詹男、黃男判刑，審酌黃男已與被害人達成和解，處以有期徒刑8年8月，而詹男未與被害人達成和解，則判處有期徒刑11年10月，全案仍可上訴。