快訊／禾馨幫四叉貓驗抗體　北市認定違規將開罰

記者陳家祥／台北報導

禾馨診所替網紅「四叉貓」檢驗接種高端疫苗後的抗體生成，因有違法之嫌，引來指揮中心關注，北市衛生局17日也派員前往稽查，若有違法恐面臨5萬至25萬罰鍰。對此，北市府調閱資料後，確認禾馨違規。

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇粉專）

黃世傑表示，依照傳染病防治法，很多抗原快篩、PCR、抗體檢查等，都要報中央核定，禾馨相關企業已經在抗原快篩的部分獲得核准，但抗體部分的確在6月9日有來函，關於抗體檢測當初沒有相關規範，所以不能做，「他們要做抗體的檢測是不行的」。

黃世傑說，中央有核定12家醫院可以做機師工會的自費檢測，台北市包括台大、三總、聯醫院區，沒有開放給民眾自費檢查；黃說，榮總過去也曾申請要加入採檢抗體的醫院行列，但行文中央後遭拒絕。換句話說，榮總不行，禾馨相關企業也沒有核准，「幫民眾檢測收費的話，是違反相關規定」。

黃世傑說，17日衛生局有到禾馨做稽查，院方答應在9月24日書面回覆，屆時再進行相關事證進行調查。黃也呼籲，還是希望中央訂定相關指引，畢竟民眾都希望知道自己的身體狀況，不論是感染或是打疫苗後的抗體反應。

黃世傑說，開罰的依據是傳染病防治法哪一條，還有待商榷，但禾馨未獲得核准授權就收費做檢測，可依醫療法第21、22條，可開罰最高25萬，「沒有核准做自費檢驗，當然就不能做，若收費更不應該」。

由於目前僅開放機組人員可以檢驗疫苗抗體，尚未開放一般民眾自行採檢，且還需要到衛福部指定的12間醫療院所進行相關作業。

針對這次的檢驗風波，禾馨診所營運長林思宏昨受訪表示，目前台灣抗體檢驗本來就有開放機組人員做，但現在指揮中心只開放給機組員驗，為什麼一般人不能知道自己的抗體？這是民眾知的權利。