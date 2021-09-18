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2女1男躲卡拉OK地下室開喝　「我們是朋友」遭直球對決三振

記者黃孟珍／苗栗報導

疫情尚未解封，苗栗縣頭份警方日前接獲線報，轄內有家卡拉OK店鐵門半開偷偷營業；警方立即前往查緝，果然發現包廂內有2女1南正在飲酒作樂，3人謊稱是朋友關係並無消費，警方靈機一動，請3人互說名字，卻答不出來；當場製作稽查記錄表，依違反傳染病防治法函送苗栗縣政府衛生局，可處6至30萬元的罰鍰。

▲警方接獲線報後立即前往查看，果然發現包廂內有2女1男在飲酒作樂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方接獲線報後立即前往查看，果然發現包廂內有2女1男在飲酒作樂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，17日晚間10時40分許獲報，頭份市銀河路有1家卡拉OK偷偷在營業，員警到場後見鐵門半開，但店內燈光未開，立即進入查看，只見黃姓女負責人坐在1樓櫃檯，警方詢問有無營業，黃女神情閃爍辯稱未營業，員警發覺有異，遂請其帶往地下室包廂。

一行人進入後，果然在包廂內發現有2女1男正在飲酒作樂，3人向警方表示是朋友關係，但警方請他們互相說出對方姓名時，卻都支吾其詞答不出來，警方依現場情況判斷店家已涉及違規營業，當場製作稽查記錄表，依違反傳染病防治法函送苗栗縣政府衛生局裁罰，若主管機關認定違規屬實，店家恐面臨6萬至30萬元的罰鍰。

頭份警分局長呂育騰表示，依疫情2級警戒規定，卡拉OK是不得營業的八大場所，業者切勿表面上停業，卻拉下鐵門暗中營業，現值中秋佳節團圓期間，再次呼籲業者仍應配合政府防疫政策，避免成為疫情破口，警方持續執行防疫稽查取締，對查獲違反規定者會依法函送裁罰。

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