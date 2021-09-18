文旦變身茶飲！雲縣府結合網紅手搖店拼行銷　擄獲年輕人的心

▲雲林良品和手搖店舒油頭合作，希望以聯名的方式可以促進柚子銷售。（圖／翻攝）



記者林冠吟／綜合報導

中秋連假第一天，雲林縣府農業處為力推斗六地區文旦銷售，特別和知名網紅手搖飲品店「舒油頭」合作，在中秋檔期凱同原創IP熊寶Buddy，同步推出雲林良品文旦限定飲品，粉紅色的裝飾加上斗六文旦的特殊口感，吸引不少人爭相購買。

雲林縣政府農業處處長吳芳銘表示，知名手搖店舒油頭號稱是「粉紅星巴克」，全台十間連鎖店中，每間都是人氣打卡景點。也因為今年文旦盛產，特別和手搖店合作推出期間限定飲品，飲品店也預計將採購雲林文旦超過一萬斤，不僅幫助農民銷售文旦，預計也將會幫雲林文旦的買氣大大加分，讓傳統的文旦水果以茶飲方式打入年輕人的市場。



雲林縣長張麗善指出，斗六全年少雨，又有濁水溪沖積土壤所帶來的豐厚養分，孕育出雲林斗六文旦的獨特風味，果肉綿綿甘甜，拿來做為飲品，不僅能增添口感，更能為飲品帶來特殊文旦風味。

▲▼雲林良品和手搖店舒油頭合作，推出期間限定新飲品，更與熊寶聯名。（圖／翻攝）



張麗善表示，文旦為中秋節應景水果，雲林良品透過與網紅飲品店合作，配合卡通IP人物的聯名，轉換形式，用年輕人最喜歡的手搖飲品來推廣文旦，開拓文旦多元利用的市場，吸引青年族群消費，有一舉多得的好處。



吳芳銘表示，雲林良品與舒油頭茶飲店聯名商品活動，已於本月13日開賣，季節限定只賣到中秋節，18日在台北市西門昆明店、南昌、延三店及新北蘆洲店陸續展開推廣活動。