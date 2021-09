塔利班槍決綁架犯後「曝屍街頭」　掌權1個月恐怖手段拚治安

▲在塔利班掌管阿富汗1個月後,有人因為治安變好而非常歡迎他們的到來,但也有人依舊非常害怕 。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

距離塔利班接管阿富汗至今已整整1個月了,BBC記者凱爾馬尼實地走訪當地第4大城馬扎里沙里夫(Mazar-i-Sharif)後發現,雖然該國目前正面臨現金短缺的經濟危機,但阿富汗人民的生活表面上與平常無異,所有的日常活動還是照常進行,反而還有人因為塔利班嚴管治安,當街展示被槍決犯人的屍體作為警示而感到十分高興。

據BBC報導,凱爾馬尼(Secunder Kemani)首先訪問了一輛從鄰國烏茲別克斯坦(Uzbekistan)駛入阿富汗境內的卡車司機,對方表示,目前許多商人對塔利班是相當歡迎的,因為過去在阿富汗政府執政期間,他們每次通過哨站都必須向腐敗的警察行賄,但現在他們卻可以一分錢也不用花就「直接從邊境一路開到喀布爾」。

接著,凱爾馬尼前往該城的文化中心藍色清真寺。他在那裡見到4具受槍傷而死的屍體被陳列在路邊,儘管屍體在烈日的曝曬下散發出難聞的氣味,但民眾還是聚集在屍體身邊圍觀。其中一具遺體身上掛著一張手寫的紙條,寫明這些人都是綁架犯,並警告人們「這就是犯罪的下場」。有民眾表示,塔利班的到來改善了社會的治安,「如果這些人真的做了壞事,那塔利班的行為對其他人而言就是一個教訓」。

Trade continuing, and the Taliban even have their own stamp for passports, but a shortage of cash causing problems for businessmen...



Overall, even critics of the Taliban say they've improved security. But general attitude amongst many residents remained cautious / suspicious pic.twitter.com/i0agy5DjiZ