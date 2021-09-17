北韓疑正擴建鈾濃縮廠！一個月內砍樹蓋圍牆　恐產氫彈攻擊美國

▲位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍事動向不斷，近來除了連日進行飛彈試射，位於平安北道寧邊郡的核設施園區更被衛星偵測到，疑似正在擴建濃縮鈾工廠，屆時若移入1000台的離心機，至少可提高濃縮鈾25%的產量。分析指出，這恐怕與北韓最高領導人金正恩今年1月指示進行「超大型核彈頭」研發有關。

根據韓媒《中央日報》，美國的詹姆斯•馬丁禁止核武擴散中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）與明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）於當地時間16日表示，從8月3日、9月1日、9月14日拍攝的3張衛星相片分析，當初佈滿樹叢與草地的空地，至9月以後已移除大部分的樹木，且空地周圍開始蓋起圍牆，一旁緊鄰濃縮鈾工廠。

詹姆斯•馬丁禁止核武擴散中心的主任路易斯（Geoffrey Lewis）指出，此次空地興建工程的手法與當初2013年北韓將濃縮鈾設施的容積擴增至2倍時極為類似，北韓恐怕將利用屋頂來成功遮蔽密閉空間，「多出來的1000平方公尺，可用來擴增1000台的離心機，屆時可增加25%的濃縮鈾產量。」

▼北韓疑似正在寧邊核設施的空地擴建鈾濃縮工廠。（圖／翻攝自Geoffrey Lewis部落格）

美媒《CNN》在報導中引述消息人士的說法，指出美國當局早已認知到北韓寧邊核設施的狀況，承認平壤當局有意在計畫中提高供武器使用的濃縮鈾產量，不過白宮國家安全會議（NSC）、美國國防部、國家情報總監、中情局（CIA）皆拒絕針對此事做出正式評論。

其實，金正恩今年1月在朝鮮勞動黨第8屆全代會上曾提及「生產超大型核彈頭」，另外還指示要完成核武器的小型化、輕量化，並研發戰術型核武，而此次寧邊核設施疑似正擴建濃縮鈾工廠，恐怕正與金正恩的指令有關。路易斯分析，「北韓若欲達成目標，須提高濃縮鈾、鈽的產量，尤其是熱核武（超大型核彈頭）的生產上需要相當量的濃縮鈾。」

南韓前國防大學教授權榮秀（권영수，音譯）表示，「所謂的超大型核彈頭，應該是指氫彈。從彈頭的直徑、重量來看，有可能是為了攜載在能打擊美國本土的火星-15、火星-16等洲際彈道飛彈上。」

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