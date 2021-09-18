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國軍F-16羞辱解放軍「轟-6」照曝光！　李正皓分析：隨時可以擊落

▲▼李正皓表示，解放軍的轟-6被F-16從背後拍下，等於隨時可以擊落。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲總統蔡英文視導漢光演習時，有一位飛官拿出一張空中監事圖。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

隨著美中對抗的局勢升高，台灣的「漢光演習」在國際間也越來越受到矚目，政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》指出，總統蔡英文在視導漢光演習時，手上拿了一張照片，竟然是解放軍的轟-6轟炸機，被國軍的F-16從背後拍下的照片，這一架轟-6等於犯下了相當致命的錯誤。

▲▼李正皓表示，解放軍的轟-6被F-16從背後拍下，等於隨時可以擊落。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲這張照片放大之後才發現，是從轟-6背後拍下了。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

李正皓分析指出，總統蔡英文在視察漢光演習的時候，一位飛官特別給她看了一張類似空中監視的跟監圖，有媒體把這張照片放大，發現這張照片竟然是從背後照轟-6，一般釋出的照片都是側面，代表是在伴飛。

▲▼李正皓表示，解放軍的轟-6被F-16從背後拍下，等於隨時可以擊落。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲李正皓表示，解放軍的轟-6被F-16從背後拍下，等於隨時會被擊落。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

李正皓進一步分析，但是如果轟-6在前面，台灣的戰機在後面，那代表這個狀態隨時會被擊落，而且轟-6是轟炸機，正常旁邊要有僚機護航，但是這些僚機犯下戰術性錯誤，沒有擋住台灣的戰機，竟然讓台灣的戰機可以從視距內切進去，還拍下這張照片。

李正皓說，中國看到這張外流照「震怒」，因為轟-6在中國的想定是作戰範圍5000~6000公里，是要飛去轟炸關島，但是這張照片證明，轟-6不要說飛去關島，飛到台灣就會被擊落。

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