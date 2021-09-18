拒絕出示「疫苗接種證明」　3德州女遊客痛毆服務生

▲餐廳15日才重新正式營業，卻在隔天發生顧客毆打接待員事件。（圖／翻攝自Twitter／Carmine`s Italian Restaurant）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國紐約市已開始實施規定，若要進入餐廳用餐，必須出示疫苗接種證明才可進入，是全美第一個實施此規定的城市，沒想到16日卻發生來自德州的觀光客不願遵守規定、毆打餐廳接待員的案件，目前三名涉案者已遭逮補。

綜合外媒報導，事件發生在紐約市的「卡麥義大利餐廳」（Carmine's Italian Restaurant），三位來自德州的觀光客16日下午五點左右到餐廳準備用餐，24歲的餐廳接待員依照當地政府規定，要求三人出示接種疫苗証明，沒想到竟慘遭三人毆打。

Carmine’s on the UWS says a hostess was assaulted after asking a group for proof of Covid vaccine to eat inside. “It’s a shocking and tragic situation when one of our valued employees is assaulted for doing their job - as required by city policies...” @NBCNewYork after football. pic.twitter.com/xrqZoNm74R — Adam Harding (@HardingReports) September 17, 2021

警方逮補了21歲、44歲、49歲的三名女性嫌疑人，她們最後以襲擊罪和毀壞財物罪遭到起訴，外媒報導，這起案件將於10月5日開庭。

餐廳隨後發佈了一項聲明表示，「我們重視的一位員工為了遵守市政府政策而執行相關命令，卻遭到襲擊，這是一個令人震驚且悲慘的情況」。曼哈頓區長蓋爾（Gale Brewer）也在推特上表示，「這件事完全不能接受，沒有一個地方能容忍對基層勞工犯下這種暴力行為。」

紐約服務業聯盟（New York City Hospitality Alliance）呼籲市長白思豪（Bill de Blasio），要加重對暴力顧客的懲罰，並且要設法提高民眾對相關疫苗政策的認識，尤其是對於「出示疫苗接種證明」政策不了解的外地遊客，以確保這種情況不再發生。

該起襲擊事件是在紐約市發布行政命令後幾天發生，行政命令中要求餐廳和電影院等營業場所需在顧客進入前，檢查疫苗接種證明，否則將面臨1000美元的罰款。另外據美聯社報導，洛杉磯也將於下個月公布針對室內酒吧和娛樂產業的類似規定。