華盛頓動物園「共9隻獅子、老虎」確診！飼養員：打噴嚏又嗜睡

▲動物園內感染新冠肺炎的三隻成年雌獅。（圖／翻攝自Smithsonian`s National Zoo官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國華盛頓特區史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）有共9隻的獅子、老虎上週確診新冠肺炎，所幸在藥物治療之下，所有動物的健康狀況都已好轉。

綜合《路透》報導及園方聲明所述，新冠肺炎陽性確診的動物分別有六隻非洲獅、一隻蘇門答臘虎及兩隻阿穆爾虎。動物飼養員在上週末觀察到幾隻獅子和老虎出現食慾下降、咳嗽、打噴嚏和嗜睡的情況，便採集了牠們的糞便樣本，經過新冠病毒檢測後呈陽性確診。

▲雌性蘇門答臘虎達邁。（圖／翻攝自Smithsonian`s National Zoo官網）

園區首席獸醫奈弗（Donald Neiffer）17日也證實此消息，並表示動物們在接受相關治療後，已獲得好轉，「我們看到整體（康復）趨勢是正向移動的，牠們大多數吃得更多、走得更多，分泌物和咳嗽也變得更少，希望下週牠們能有顯著的改善。」

奈弗指出，可能是一位無症狀的管理員將新冠病毒傳染給「大貓們」，但園方對所有與獅子和老虎有密切接觸的工作人員徹底進行調查，沒有證據可以確定感染源。

目前，大貓們仍受到密切觀察，不過由於牠們的狀況不需要進行隔離，因此工作人員還是讓牠們到各自的戶外棲息地活動；而有鑒於遊客和動物之間有足夠的距離，因此遊客不需要擔心，園區內的其他動物也沒有感染跡象。

另外，寵物和家畜用藥品、疫苗專業製造商碩騰（Zoetis）專門為動物園內動物產製的新冠疫苗「SARS-COV-2」，已獲得美國農業部的授權，首輪疫苗將會在未來幾個月內用在維吉尼亞洲的動物園和保護生物學研究所（Conservation Biology Institute）中，被認定為易受感染的動物。