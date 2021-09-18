葉元之媒合助防疫　萬泰科技捐上萬片口罩給板橋莒光國小

▲新北市議員葉元之(左3)媒合萬泰科技公司捐贈上萬片口罩給板橋莒光國小。(圖／葉元之議員辦公室提供，下同)

地方中心／新北市報導

板橋私立幼兒園出現一波Delta群聚，許多國小受到波及，校園防疫備受考驗，新北市議員葉元之17日媒合萬泰科技捐贈上萬片抗菌口罩，給莒光國小全體師生，葉元之說，接下來還會持續聯繫板橋各個國小，進行捐贈。

莒光國小校長林義祥指出，學校防疫了很長一段時間，非常謹慎的做到每一個細節，學校的防疫物資很多都是消耗品，隨時要補充，很高興透過葉元之議員的媒合，感謝萬泰科技捐出這麼大量的口罩給學校。

▲萬泰科技捐贈口罩助學童防疫。

萬泰科技董事長張銘烈表示，這次板橋Delta群聚事件，自己的秘書就住在清空大樓的B棟，目前集中檢疫中，因此他特別關心疫情的防控。他說，學校一定關心學生上課口罩是否戴得住，公司研發的口罩材質既抗菌又透氣，所以特別送給板橋的學校使用。

葉元之表示，有專家講口罩就是第二種疫苗，能保護我們身體不被病毒入侵，所以即便打了疫苗，口罩還是要戴好。謝謝張董事長對板橋學生的關心與重視，希望可以很快度過這波疫情，早日回到正常的生活。

家長會長黃榮發說，他代表莒光3200多個家庭的家長，感謝萬泰科技公司回饋社會，現在小朋友在外面跑步都還戴著口罩，真的滿辛苦的，希望疫情趕快過去。