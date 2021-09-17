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中秋備戰　交通局高鐵台南站發口罩、盯防疫

▲台南市交通局長王銘德等人，前往台南高鐵站視察，發放口罩提醒返鄉民眾落實自主防疫，呼籲民眾如有症狀應儘速就醫，乘車返鄉應全程戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局長王銘德等人，前往台南高鐵站視察，發放口罩提醒返鄉民眾落實自主防疫，呼籲民眾如有症狀應儘速就醫，乘車返鄉應全程戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，但國際疫情仍屬嚴峻，適逢中秋連假，高鐵和台鐵皆有加開班次，並開放全車對號入座，台南市交通局17日下午至台南高鐵站視察，發放口罩提醒返鄉民眾落實自主防疫，呼籲民眾如有症狀應儘速就醫，乘車返鄉應全程戴口罩、不群聚烤肉。

▲台南市交通局長王銘德等人，前往台南高鐵站視察，發放口罩提醒返鄉民眾落實自主防疫，呼籲民眾如有症狀應儘速就醫，乘車返鄉應全程戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府衛生局也特別提供免費快篩試劑，讓雙北、桃園返回台南的市民在家自行檢測，返鄉民眾可透過家用快篩試劑檢測自身健康狀況，如有身體不適請立即撥打防疫專線06-2880180諮詢，或至指定醫療院所就醫，共同阻斷潛在社區傳播鏈。

交通局長王銘德表示，為避免旅外市民中秋返鄉使得疫情升溫，市長黃偉哲特別叮囑各局處上緊發條備戰，加強防疫配套措施，並鼓勵返鄉民眾主動快篩檢測健康狀況。

交通局一直與雙鐡及國道客運保持密切聯繫，持續掌握長途人流移動之情形，高鐵和台鐵於連假期間皆有加開班次並開放全車對號入座，推估高鐵售票將達95％，約2萬5000張、台鐵售票則約6成，共計1萬2000張左右的返鄉火車票；國道客運也售出近6000張票。

▲台南市交通局長王銘德等人，前往台南高鐵站視察，發放口罩提醒返鄉民眾落實自主防疫，呼籲民眾如有症狀應儘速就醫，乘車返鄉應全程戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德強調，疫情警戒雖已降為2級，還是請市民朋友不要掉以輕心，盡量減少不必要的外出和移動。如有規劃返鄉過節，務必全程戴口罩，搭乘大眾運輸時禁止飲食，務必與他人保持安全距離、勤洗手，這樣才能保護自己也保護家人。

衛生局指出，中秋連假（9/17-9/20）自雙北、桃園返鄉之台南市民無症狀者，可攜帶身分證及9/17-9/20之車票憑證，於9/17-9/20上午8時30至中午12時就近至東區衛生所、永康區衛生所、麻豆區衛生所、歸仁區衛生所及新營區衛生所等5區，免費索取家用快篩試劑檢測，確保自身與家人安全，安心過節。

▲台南市交通局長王銘德等人，前往台南高鐵站視察，發放口罩提醒返鄉民眾落實自主防疫，呼籲民眾如有症狀應儘速就醫，乘車返鄉應全程戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公共運輸處處長吳俁之也呼籲民眾，搭車時請嚴格遵守載口罩、禁止飲食、實聯制等措施，公運處已在高鐵站、各主要火車站及國道轉運站設置出口消毒毯、增設國道客運到站量測體溫，也持續派員至各場站督導客運業者落實防疫與清消措施。在各主要車站也派員張貼中秋防疫文宣，及置放DM鼓勵民眾索取快篩試劑，珍愛自己關愛他人，共同遵守中秋不群聚烤肉的原則，努力降低疫情擴散。

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