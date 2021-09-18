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日本擬開放接種第3劑新冠疫苗！　專家：原則上不混打

▲▼日本疫情,日本疫苗。（圖／路透）

▲日本有意跟進以色列與法國，替民眾施打疫苗加強劑。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省有鑑於國內外多項報告指出，新冠疫苗的保護力會隨著時間下降，因此有意效仿以色列與法國等國替民眾施打第三劑，目前初步方案已經出爐，原則上仍然不開放混打。不過對此，有專家表示，比起實施加強劑，政府更應該提升2劑疫苗的覆蓋率。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省17日召集專家舉行分科會，並針對輝瑞、莫德納以及AZ等3個廠牌的疫苗進行是否施打加強劑的討論，專家初步認可「原則上第三劑施打同一廠牌」的作法。儘管厚生勞動省在會議中提出的實施對象為「接種第二劑疫苗8個月以上的民眾」，不過專家認為現在還沒有足夠的科學根據得以證實有效性與安全性，因此希望等待相關數據出爐後，再進行進一步的討論。

日本是在2月開放醫療從業人員優先施打疫苗，然而隨著接種時間變長，陸續出現突破性感染的案例，因此也有人認為應該提早對醫護人員開放加強劑，不過也有人認為應該優先將第二劑疫苗普及化。

▲▼日本疫情,東京疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲有關於第三劑的施打對象與時間仍待商議。（圖／路透）

日本如今尚未決定是要開放全民施打加強劑，還是僅開放有重症化風險的民眾接種。事實上，目前除了以色列開放12歲以上國民施打外，法國、德國以及英國僅開放長者或是高風險族群接種。厚生勞動省表示，將會持續針對開放對象進行商討。

日本疫苗學會理事長、福岡護理大學教授岡田賢司表示，比起第三劑，現在更應該做的是讓那些還打不到疫苗的民眾盡快完成2劑接種。不過他也表示，目前已經陸續出現多起突破性感染案例，因此政府的確要開始準備加強劑的疫苗政策。

全國老人保健設施協會會長東憲太郎則提到，「當然是要優先提供醫護人員施打第三劑，不過希望長照中心的長者與工作人員也能夠優先接種第三劑疫苗。雖然疫苗接種後，長照中心仍有出現突破性感染的案例，但是相較以往，群聚感染大幅降低，且即使染疫也多為輕症，足以拯救許多長者的性命。為了防止醫療體系崩壞，我認為應該優先提供給有重症化風險的長者與長照工作人員。」

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