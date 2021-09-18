颱風璨樹橫掃日韓！「復活滿血」橋塌建築外牆崩　淹水只是基本

▲颱風璨樹帶來強風豪雨，南韓蔚山市沿岸刮起巨浪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第14號颱風「璨樹」原本掃掠過中國東部沿海時威力已漸減弱，然而昨（17）日上午途經南韓南部、濟州島海域時威力又增強，恢復至中颱等級，造成濟州島、釜山市、蔚山市多處積水，而傍晚以後從日本九州登陸，導致至少7200戶民宅停電、九州地區新幹線停駛、四國某人行天橋坍塌，網友戲謔該颱風「求生力強」。

根據《韓聯社》報導，颱風璨樹雖未造成人員傷亡，但濟州島濟州市、西歸浦市就有11處道路淹水，行道樹、路燈、紅綠燈被吹倒，路邊欄杆與標誌東倒西歪，建築物外牆傾塌、工地柵欄倒塌，農作物損害面積達3064公頃；釜山市3處河濱道路、1處地下車道、1處橋梁管制進出；全羅南道麗水市、求禮郡、高興郡土石流高風險地區撤離196名住戶。

▲▼颱風燦樹17日上午影響濟州島，島內低窪地區淹成水鄉澤國。（圖／達志影像）

另外，颱風璨樹造成金浦、金海、濟州機場24個航班停飛，而智異山、閑麗海上、多島海海上公園等6處國家公園的169條步道被迫關閉。

根據《朝日新聞》等多間日媒報導，颱風璨樹17日傍晚登陸九州後，今（18）日上午經過四國地區，並重新從近畿地方的和歌山縣登陸。日本氣象廳指出，截至18日上午8時，颱風璨樹的中心氣壓為996百帕、中心最大風速每秒20公尺，預計晚間減弱為溫帶氣旋。

▲颱風璨樹從日本登陸。（圖／達志影像／美聯社）

颱風璨樹為南韓、日本帶來強風豪雨，其中九州地區新幹線停駛，日本國內多個航班取消，四國地區高知縣四萬十町某人行天橋崩塌；長崎、福岡、佐賀至少有5人受傷，其中一名80多歲老婦受困家中，遭破裂的窗戶玻璃割傷；而一輛卡車行駛在平戶大橋時遭強風吹襲，因此受困。

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