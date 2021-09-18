「老牌海南雞飯」不敵疫情百貨全撤櫃！　慘到連設備都無力處理

記者王則絲／台北報導

駐點在多家百貨公司美食街的老牌店家「聖加海南雞飯」，近日無預警宣布全面撤出所有百貨！「聖加海南雞飯」於16日深夜發文給各大百貨，指出由於疫情的影響，今年整體業績下滑，難以應付各項支出成本，不得已只好做出收攤決定，連店內設備都無力處理，將交由百貨任憑處置，從17日起就已全面停業、退出所有百貨。

▲「聖加海南雞飯」無預警撤出百貨美食街所有櫃點。（圖／翻攝自聖加海南雞飯FB）



「聖加海南雞飯」於台北101、遠東SOGO百貨、新莊宏匯廣場、環球⋯⋯皆設有櫃點，是許多民眾在美食街都曾吃過的熟悉店家，其所屬頂威、頂聖企業於16日晚間發文向各大百貨表示「撐不下去了」，由於整體業績下滑，難以應付各項支出成本，才做出全面撤櫃決定，處於連留下的設備都無力處理的慘況。

駐點百貨之一台北101表示：「聖加海南雞飯於疫情期間在台北101門市業績表現仍在中上，且於疫情嚴重之時，台北101也在同理租戶營運困難立場下，主動予以減租，希望緩解其營運衝擊。關於聖加海南雞飯撤櫃一事，台北101表示遺憾也予以尊重，也將站在同理廠商的立場協助處理後續。」可見部分百貨業主因應疫情給予店家的優惠，也無法彌補龐大虧損。

▲Google以顯示「永久停業」。（圖／翻攝自Google）



自今年5月以來，台灣本土疫情大爆發，各大百貨都經常傳出確診足跡，不定時停業消毒、營業時間臨時變動都是家常便飯，加上在疫情警戒降級之前都無法開放內用，美食街卻是只得依照百貨營業時間開門，想乾脆店休也不行，客人稀少、業績急速下滑，而專駐在百貨美食街的「聖家海南雞飯」便是受災戶之一，不敵這波疫情，宣告撐不下去了。